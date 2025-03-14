وزير الرياضة يشهد إطلاق الكيان الشبابي في أسوان

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إطلاق الكيان الشبابي " سند شباب الصعيد لمبادرة " لمتنا" بمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان، يأتي ذلك في إطار دعم المبادرات الشبابية الهادفة لتعزيز التماسك المجتمعي.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في إحياء القيم الأسرية والمجتمعية، مشيداً بدور الشباب في قيادة وتنفيذ المشروعات التي تعزز التنمية المستدامة في صعيد مصر.

تهدف المبادرة إلى لمّ شمل الأسرة المصرية داخل القرية، وتعزيز قيم الترابط الاجتماعي والتواصل بين الأجيال، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يحافظ على هويته وتقاليده.

وقد شهدت الفعالية مشاركة واسعة من أهالي المنطقة والشباب، وسط أجواء من التفاعل الإيجابي والأنشطة التي تعزز روح الانتماء والتعاون.



ويأتي تنفيذ المبادرة في أبو سمبل كخطوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها "سند شباب الصعيد" في مختلف محافظات الصعيد، دعماً لأهداف التنمية المجتمعية وتعزيز المشاركة الشبابية الفاعلة في القضايا الوطنية.