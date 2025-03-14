قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب يفتح النار: عايزين تجاملوا الأهلي ادولوا الدوري في الجبلاية
آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي اليوم 14- 3-2025
طقس السبت: الأرصاد تحذر من شبورة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
دعاء ليلة النصف من رمضان 2025 .. اغتنمه بـ7 كلمات تغرقك الأرزاق
بالذكاء الاصطناعي .. سعاد حسني الوجه الإعلاني لبرامج وزارة التضامن
زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟
تويوتا كورولا 2024 كسر زيرو بهذا السعر
وزير الخارجية الأمريكي: الإفراج عن جميع الرهائن في غزة أولوية لواشنطن
احذر ارتكاب هذه العادات بعد الإفطار مباشرة في رمضان
رحمة أحمد تعلق على غيابها عن مسلسل أحمد مكي الجديد في رامز إيلون مصر
زيلينسكي: أمامنا فرصة جيدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسرعة
موقف محرج وشيّال| محمد رمضان يحقق أحلام البسطاء في مدفع رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يشهد إطلاق الكيان الشبابي في أسوان

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
حسام الحارتي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إطلاق الكيان الشبابي " سند شباب الصعيد لمبادرة " لمتنا" بمدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان، يأتي ذلك في إطار دعم المبادرات الشبابية الهادفة لتعزيز التماسك المجتمعي.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في إحياء القيم الأسرية والمجتمعية، مشيداً بدور الشباب في قيادة وتنفيذ المشروعات التي تعزز التنمية المستدامة في صعيد مصر.

تهدف المبادرة إلى لمّ شمل الأسرة المصرية داخل القرية، وتعزيز قيم الترابط الاجتماعي والتواصل بين الأجيال، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يحافظ على هويته وتقاليده.

وقد شهدت الفعالية مشاركة واسعة من أهالي المنطقة والشباب، وسط أجواء من التفاعل الإيجابي والأنشطة التي تعزز روح الانتماء والتعاون.


ويأتي تنفيذ المبادرة في أبو سمبل كخطوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها "سند شباب الصعيد" في مختلف محافظات الصعيد، دعماً لأهداف التنمية المجتمعية وتعزيز المشاركة الشبابية الفاعلة في القضايا الوطنية.

وزير الشباب وزير الشباب والرياضة موقع صدي البلد صدي البلد رياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

اسعار البنزين والسولار

اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل قمة تاريخية لأول مرة

الخطيب

بحضور الخطيب.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. والفراخ اليوم الجمعة

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك.. وأسعار الفراخ اليوم الجمعة

مشاجرة الفردوس

محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط

المطرب مصطفى عنبة

مستقبلي التعليمي كان واقف على جزمة.. عنبة ينهار من البكاء.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الدنيا دار فناء وما في أيدينا أمانة سنردها

كيف تطمع في رحمة الله؟

كيف تطمع في رحمة الله؟.. فرصة عظيمة اغتنمها بهذه الطريقة

الدكتور عباس شومان

خطيب الجامع الأزهر: نحن أمة تسعى للسلام وعلى العالم أن يتعامل مع هذه الحقيقة

بالصور

احذر ارتكاب هذه العادات بعد الإفطار مباشرة في رمضان

عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان
عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان
عادات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشر في رمضان

مسلسل وتقابل حبيب 14.. نيكول سابا تتسبب في استقالة كريم فهمي

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

تألق محمود الليثي بحفل كامل العدد

حفل محمود الليثي
حفل محمود الليثي
حفل محمود الليثي

دراسة: تقليل الملح في الطعام يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار

تحذيرات من مخاطر تقليل الملح المفرط على الصحة
تحذيرات من مخاطر تقليل الملح المفرط على الصحة
تحذيرات من مخاطر تقليل الملح المفرط على الصحة

فيديو

عنبة

مصطفى عنبة: بنافس نفسي.. والناس بقت فاهمة لعبة التريند

النجمةهالة صدقي

هالة صدقي: شبعت شهرة ونجومية و اخترت دور" شادية “ عن ” إخلاص كابوريا “ رغم مساحته الأقل .. و” قهوة المحطة " اللي شايلة الجيل الجديد

محسن جابر

أدخل السرور في كل بيت ويتمنى ينتج لشيرين … أسرار محسن جابر

مدفع رمضان

خاف يأخذ 100ألف جنيه.. كوميديا محمد رمضان مع الراجل الرحيم بحيوانه|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد