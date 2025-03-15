قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 15 مارس
الأوراق المطلوبة للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
أسعار الدواجن اليوم السبت 15-3-2025.. ومفاجأة في ثمن البانيه
جنون الترند.. القبض على طالب سب فتيات السويس عبر فيسبوك
مفتي الجمهورية: الإسلاموفوبيا تهديد خطير يستوجب تعاونًا دوليًّا لمواجهته
من قاعدة فاندنبرج الجوية..الإمارات تطلق "اتحاد سات" أول قمر اصطناعي راداري
لاستكمال مشوار الكأس.. الزمالك في مواجهة صعبة أمام سموحة الليلة
خسوف كلي للقمر للمرة الأولى منذ 2022 .. هل تتكرر الظاهرة الفلكية مرة أخرى؟
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
دعاء اليوم النصف من رمضان.. بـ7 كلمات لن تذوق في أهلك مكروها
صدمة في عالم السيارات.. شركة عالمية تعلن إفلاسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب

لهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
لهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
شيماء عبد المنعم

في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية. 

حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.

الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
 

شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.

تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:

- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.

ما هو الاحتيال الرقمي للاعتقال؟


تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).

تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.

لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية. 

في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".

وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.

ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية. 

كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.

 وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.

واتساب الجرائم الإلكترونية حظر Skype الاحتيال الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة أحمد

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد

صورة أرشيفية

أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات

الأهلي

في صالح الأهلي.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات الرابطة

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

تعرف على.. موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. تعرف عليه

مشاجرة الفردوس

غدا.. المتهم في مشاجرة الفردوس أمام قاضي معارضات أكتوبر

كيف أحصل على قرض حسن وما الشروط والأوراق المطلوبة

كيف تحصل على قرض حسن بدون فوائد .. الشروط والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

بوسي

بإطلالة رمضانية…بوسي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

الجلوكوما

في الأسبوع العالمي .. ما عوامل خطر الإصابة بالجلوكوما ؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| شرب الماء المثلج على الريق قد يسبب الوفاة.. حسام موافي يحذر من مرض لا يمكن الشفاء منه

بالصور

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

عزبة حمادة عيون ساهرة لتجهيز إفطار المطرية أكبر مائدة في مصر| صور

إفطار المطرية
إفطار المطرية
إفطار المطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد