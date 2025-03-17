إحسان الترك يرحل في صمت.. رسالة أخيرة لمحمد رمضان وحلم ما اكتملش

رحل أمس الفنان إحسان الترك عن عمر 71 عامًا بعد معاناة مع المرض، حيث دخل العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة قلبية حادة.



وكشفت زوجته قبل أيام من وفاته أنه كان يعاني من مشاكل في الشرايين ونزلة شعبية أثرت على حالته الصحية.

وفي لقاء سابق، وجه إحسان الترك رسالة للفنان محمد رمضان، طالبه فيها بالوفاء بوعده له بالمشاركة في أعماله المقبلة بعد تعاونهما في جعفر العمدة.

وبرحيله، تفقد الساحة الفنية أحد وجوهها المألوفة، تاركًا بصمة مميزة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/Le64aGA5_ek?si=kHY9J4bfDYCWGBkI