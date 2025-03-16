رئيس القابضة للصناعات الغذائية يكشف عن آلية تسعير السلع بالمجمعات الاستهلاكية

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، كميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

توفير السلع الغذائية للمواطنين

وتستمر اليوم، الأحد 16 مارس 2025، عمليات طرح منتجات الخضراوات والفواكه في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، كما يتم توفير السلع الغذائية بشكل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين على مدار الشهر.

آلية تسعير السلع بالمجمعات الاستهلاكية

في هذا الصدد، أكد الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن تسعير السلع داخل المجمعات الاستهلاكية يخضع لآلية دقيقة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التكلفة والجودة، وتعمل هذه الآلية على ضمان توفير المنتجات بأسعار عادلة للمستهلكين، مع مراعاة جميع العوامل الاقتصادية.

وأضاف ناجي، خلال مؤتمر صحفي، أن الشركات التابعة للوزارة تعمل بشكل مستمر في تنسيق وتحليل الأسواق لمراقبة الأسعار وضبطها وفقا لمتغيرات العرض والطلب. هذا التنسيق يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق، ويضمن الحفاظ على استدامة توفير السلع.

مراجعة الأسعار بشكل دوري

وأوضح ناجي أن هناك اجتماعات دورية لمتابعة آليات التسعير، حيث تتم مراجعة الأسعار أسبوعيا أو شهريا بناءا على تطورات السوق، وهذه المراجعة تأخذ في اعتبارها التكلفة الفعلية للمنتجات، بالإضافة إلى خطط الدولة لدعم السلع الأساسية.

وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص مستمر لضمان تدفق السلع بأسعار تنافسية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توفير المنتجات بأسعار مخفضة من خلال المجمعات الاستهلاكية والمعارض، بهدف ضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين.

كما شدد ناجي على أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق والحد من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار. هذه الجهود تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال المواسم والأعياد.

توفير كعك العيد والبسكويت

وفي السياق نفسه، أعلن اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، عن بدء توفير كعك العيد والبسكويت في فروع المجمعات الاستهلاكية اعتبارا من يوم السبت 15 مارس، وهو ما يتزامن مع اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وسوف نرصد لكم قائمة الأسعار الرسمية التي سيتم طرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

كيلو بسكويت النشادر: 170 جنيها

كيلو كعك سادة: 170 جنيها

كيلو كعك محشو بالملبن: 160 جنيها

كيلو كعك محشو بالمكسرات: 230 جنيها

كيلو غريبة سادة: 180 جنيها

كيلو غريبة باللوز: 210 جنيهات

كيلو بيتي فور عادي: 190 جنيها

كيلو بيتي فور لوكس: 220 جنيها

كيلو بيتي فور سابليه: 220 جنيها

علبة مشكلة (1 كيلو): 180 جنيها

علبة مشكلة (2 كيلو): 350 جنيها

علبة مشكلة (3 كيلو): 520 جنيها

كما نرصد لكم قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدات استقرارا اليوم: