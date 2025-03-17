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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديربي الرياض.. 7 نجوم مهددون بالغياب عن لقاء النصر والهلال

الهلال والنصر
الهلال والنصر
محمد السعيد

تحوم الشكوك حول مشاركة 7 نجوم في صفوف النصر والهلال، في لقاء الديربي بالجولة المقبلة من مسابقة الدوري السعودي.

ويتلقى النصر مع الهلال 4 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري السعودي.

غيابات النصر والهلال

ووفقًا الصحيفة “اليوم” السعودية، فإن النصر مهدد بفقدان خدمات الرباعي أوتافيو وإيمريك لابورت وسلطان الغنام وعبد الله الخيبري، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

وأضافت أن ثلاثي الهلال ياسر الشهراني وعلي البليهي وجواو كانسيلو، قد يغيب عن ديربي الرياض لهذا السبب.

وأوضحت أن الجهازان الطبيان والفنيان بناديي النصر والهلال يعملان خلال فترة التوقف الدولي على تجهيز اللاعبين المصابين والعائدين من الإصابة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

بينما يحل النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 51 نقطة.

النصر الهلال الدوري السعودي غيابات النصر والهلال الاتحاد

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