رونالدو يسجل في فوز النصر بثلاثية على الخلود بالدوري السعودي

اكتسح فريق النصر نظيره الخلود، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة 25 ببطولة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية النصر عن طريق كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجون دوران في الدقائق 4، 26، 41.

فيما جاء هدف الخلود عن طريق علي محمد لاجامي في الدقيقة 72، بالخطأ في مرماه.

وشهدت الدقيقة 56، حصول نواف مشاري البوشل، لاعب النصر السعودي على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: بوشل، سيماكان، لاجامي والنجدي.

خط الوسط: علي الحسن، بروزوفيتش وجابرييل.

خط الهجوم: رونالدو، جون دوران وساديو ماني.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق النصر المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الخلود في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.