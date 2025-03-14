النصر يستهدف إيقاف نزيف النقاط أمام الخلود بالدوري السعودي

يستضيف فريق النصر نظيره الخلود، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق مباراة النصر والخلود في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة على ملعب "الأول بارك".



النصر ضد الخلود



ويستهدف النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواصلة مطاردة القادسية على المركز الثالث.

وأهدر النصر 5 نقاط من أصل 6 آخر مباراتين، ليبتعد عن سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن القادسية، بينما يتربع الاتحاد على الصدارة برصيد 61 نقطة.



في المقابل يطمح الخلود في مواصلة انتفاضته الأخيرة في الدوري السعودي بإسقاط رونالدو ورفاقه.

وحقق الخلود الفوز في آخر مباراتين بالدوري السعودي على حساب الخليج 2-1 والفتح بنفس النتيجة.

ويضم الخلود بين صفوفه النجم المالي أليو ديانج المعار من النادي الأهلي المصري.

ويوجد الخلود في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة.

يذكر أن لقاء الدور الأول بين النصر والخلود في الدور السعودي، انتهى بالتعادل 3-3.