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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الجمعة 14-3-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 العديد من المباريات أبرزها مباراة النصر والخلود فى الدوري السعودي.


 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 


لاس بالماس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3   
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

 

جنوى X ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

 

سانت باولي X هوفنهايم – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5   
 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نيس X أوكسير – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

النصر X الخلود – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD  

الخليج X الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة  SSC EXTRA 2 HD

ضمك X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD    

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

سيراميكا كليوباترا X الجونة – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 1

الدوري المصري الدوري السعودي الدوري الاسباني الدوري الانجليزي

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