أبرز مباريات اليوم الجمعة 14-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 العديد من المباريات أبرزها مباراة النصر والخلود فى الدوري السعودي.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
لاس بالماس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
جنوى X ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
سانت باولي X هوفنهايم – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نيس X أوكسير – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
النصر X الخلود – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD
الخليج X الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD
ضمك X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا X الجونة – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 1