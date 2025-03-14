أبرز مباريات اليوم الجمعة 14-3-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 14 - 3 - 2025 العديد من المباريات أبرزها مباراة النصر والخلود فى الدوري السعودي.





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





لاس بالماس X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





جنوى X ليتشي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة





سانت باولي X هوفنهايم – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



نيس X أوكسير – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



النصر X الخلود – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 1 HD

الخليج X الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD

ضمك X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة



سيراميكا كليوباترا X الجونة – الساعة 9:30 مساء على قناة on sport 1