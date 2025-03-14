استقالة جديدة فى الجهاز الفنى لـ فاركو رغم الفوز على البنك الأهلي

كشف مصدر بنادي فاركو، عن رحيل ريكاردو المدرب المساعد لـ أحمد خطاب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب مباراة البنك الأهلي بالدوري أمس التى فاز فيها الفريق بهدفين .

وقال مصدر بنادي فاركو في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور»: "المدرب المساعد لـ أحمد خطاب البرتغالي ريكاردو، قرر الرحيل عن الجهاز الفني للفريق بعد نهاية الدور الأول من الدوري".

وأضاف: "بيدرو قاد فاركو فنيًا أمس أمام البنك بسبب غياب أحمد خطاب عن الفريق للإيقاف من قبل رابطة الأندية".

وواصل: "عقب المباراة قام ريكاردو بتوديع الجهاز الفني والإداري واللاعبين، تمهيدًا لرحيله بشكل رسمي عن الجهاز الفني لأحمد خطاب المدير الفني للفريق".

واختتم: "فاركو لا يقف أمام أحد إطلاقًا سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني، واحترمنا قرار ريكاردو برغبته في الرحيل لظروف خاصة به ونتمنى له التوفيق".