ياسر ريان: حسام حسن من مدرسة الجوهري التدريبية .. والتأهل للمونديال محسوم

تحدث ياسر ريان نجم نادي الأهلي السابق، عن فوز الإسماعيلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، وكذلك عن مباريات المنتخب الوطني المقبلة.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أول مباراة رسمية لعبتها كانت مع المنصورة أمام الإسماعيلي في معقل الدراويش وكان يمتلك كوكبة من النجوم، أنا سعيد بفوز الدوريش اليوم".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "أعذر وائل رياض على الهزيمة بمنتخب المحليين والأمور كانت صعبة ويجب أن لا نتحامل عليه".

وأكمل: "حسام حسن مدير فني مميز، ومن مدرسة كابتن محمود الجوهري التدريبية".

وواصل حديثه قائلًا: "أحمد الكاس لديه ثقة كبيرة بعد الفوز بدورة شمال إفريقيا ووضع قدمه على الطريق الصحيح".

وأردف: "مباراتين منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون مضمونين والتأهل لكأس العالم محسوم".

واختتم: "محمد صلاح يجيد التعامل مع الظروف الصعبة وخروجه من دوري الأبطال مع ليفربول لن يؤثر عليه".