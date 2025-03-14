قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في سوريا
كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025
ترامب: أمريكا لا ترغب في تصعيد العقوبات ضد روسيا
حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة
رئيسة القومى للمرأة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديًا
مقتل شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولة تسلل من الأردن
أرملة حلمي بكر تنفى التعدي عليه بالضرب وتؤكد: كل تاريخه اتسرق
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
بأمر بيسيرو | 3 لاعبين يغادرون الزمالك نهاية الموسم.. من هم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: حسام حسن من مدرسة الجوهري التدريبية .. والتأهل للمونديال محسوم

حسام حسن
حسام حسن
قسم الرياضة

تحدث ياسر ريان نجم نادي الأهلي السابق، عن فوز الإسماعيلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، وكذلك عن مباريات المنتخب الوطني المقبلة.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "أول مباراة رسمية لعبتها كانت مع المنصورة أمام الإسماعيلي في معقل الدراويش وكان يمتلك كوكبة من النجوم، أنا سعيد بفوز الدوريش اليوم".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "أعذر وائل رياض على الهزيمة بمنتخب المحليين والأمور كانت صعبة ويجب أن لا نتحامل عليه".

وأكمل: "حسام حسن مدير فني مميز، ومن مدرسة كابتن محمود الجوهري التدريبية".

وواصل حديثه قائلًا: "أحمد الكاس لديه ثقة كبيرة بعد الفوز بدورة شمال إفريقيا ووضع قدمه على الطريق الصحيح".

وأردف: "مباراتين منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون مضمونين والتأهل لكأس العالم محسوم".

واختتم: "محمد صلاح يجيد التعامل مع الظروف الصعبة وخروجه من دوري الأبطال مع ليفربول لن يؤثر عليه".

حسام حسن طلائع الجيش ياسر ريان الأهلي الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعم التموين الجديدة

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

هتصرف 125 أم 250 جنيهًا إضافية؟.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

هذه البطاقات تصرف 450 جنيهًا.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

الحرارة تتخطى 35 درجة.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

استعدوا للقادم.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

المجني عليه

سحلوني ودمروا مصدر رزقي.. سائق مشاجرة مدينة الفردوس يروي تفاصيل الحادث

حادث قطار الإسماعيلية

مزلقان غير شرعي.. ننشر أسماء المصابين في حادث قطار الإسماعيلية

ارشيفية

خلافات ميراث.. رجل يهدم منزل شقيقه أثناء الإفطار باللودر في الدقهلية

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بعد تصريحات رئيس الوزراء؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بسبب ترامب.. جامعة جونز هوبكنز تسرح 2000 موظف حول العالم

الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا

البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو

وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة

وزير الخارجية والهجرة يجتمع بقطاع الأمريكتين بالوزارة

بالصور

دون أن يشرب زيت.. أسرار عمل السمك الفيليه المقرمش

السمك الفيليه
السمك الفيليه
السمك الفيليه

هل تعانين من قشرة الشعر وحب الشباب.. أسباب وحلول المشاكل الجلدية

مشاكل البشرة والشعر
مشاكل البشرة والشعر
مشاكل البشرة والشعر

رفع الضغط المنخفض بسرعة.. 4 مشروبات تنقذك

رفع الصغط المنخفض
رفع الصغط المنخفض
رفع الصغط المنخفض

للمبتدئات .. طريقة عمل بسكوت العشر دقايق

بسكوت العشر دقايق
بسكوت العشر دقايق
بسكوت العشر دقايق

فيديو

نجوى فؤاد

محدش مهتم بيا .. نجوى فؤاد تهاجم الوسط الفني

عمرو سلامة وإسلام خيري

عمرو سلامة: عندي مشاكل مع صلاح أبو سيف.. وإسلام خيري يعلق: قلعت الكاب عشان أتصور معاه |القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

المزيد