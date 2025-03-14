انطلاق معسكر منتخب الشباب .. وودية مع زد قبل السفر الى دورة قطر الدولية

أدى منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم بقيادة الكابتن اسامه نبيه المدير الفني أول تدريباته مساء الخميس بمشروع المنتخبات الوطنية " الهدف " بمدينة ٦ أكتوبر فى معسكره المفتوح قبل سفره يوم الاحد المقبل إلى الدوحة لخوض الدورة الدولية الودية فى قطر من ١٧ إلى ٢٦ مارس الجاري مع منتخبات: قطر والإمارات وكرواتيا .



وقرر الكابتن اسامه نبيه خوض تجربة ودية مع الفريق الأول بنادى زد مساء السبت فى آخر أيام المعسكر المفتوح قبل المغادرة إلى الدوحة بعدها يعلن أسماء القائمة النهائية المقرر سفرها إلى قطر .. وتأتي دورة قطر الدولية فى إطار استعدادات احفاد الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية للشباب التى تنطلق ٢٦ أبريل المقبل ، وهى البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للشباب.

قائمة المنتخب

وكان الكابتن أسامة نبيه قد أعلن قائمة المنتخب المعسكر المفتوح والتى تضم ٣٥ لاعبا هم : عبد المنعم تامر و أحمد وهب و أحمد منشاوي فى حراسة المرمي .. و يوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير وإبراهيم عادل واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد جمال وعبد العزيز سعيد وبلال موسي وسيف عصام ومعاذ عطية ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد واحمد وحيد وسوني وعمر عبد المجيد وتيبو وعمرو بيبو ومحمد عبد الله وعمرو اسامة واحمد ابوالفتح ويوسف شلبي ومحمد أشرف ومحمد عبد الناصر وعمر خضر وأدهم علاء وكريم سعيد ومهند محمد وراغب عبد الهادى ومحمد احمد .

وحرص حماده أنور المدير الإداري للمنتخب على تجهيز كافة الترتيبات الخاصة بسفر بعثة المنتخب واطمأن على الإقامة والإعاشة وأماكن التدريبات مع الأشقاء فى الدوحة ويلعب منتخب مصر يوم ١٩ مارس مع قطر ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا .

ويضم جهاز المنتخب كلا من : اسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس واحمد عصام محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات .