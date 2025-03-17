الزمالك يستعد لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر

بعد انتصاره على سموحة برباعية مقابل هدفين في دور الثمانية لكأس مصر، يركز فريق الزمالك الآن على مباراته المقبلة أمام الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يعمل الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، على تحليل أداء الجونة من خلال مراجعة تسجيلات مبارياته، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، ومعرفة أسلوبه في الاستحواذ وبناء الهجمات، بالإضافة إلى التعرف على اللاعبين الأكثر تأثيرًا في تشكيلته.

موقف الزمالك في البطولة

تضم مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر خمسة فرق: الجونة، بتروجت، مودرن سبورت، سموحة، والزمالك. لم يشارك الأبيض في الجولة الأولى نظرًا لوجود عدد فردي من الفرق في المجموعة. حاليًا، يتصدر الجونة وبتروجت المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعدما حققا الفوز على مودرن سبورت وسموحة.

موعد مباراة الزمالك والجونة يلتقي الزمالك مع الجونة في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

يأمل الزمالك في تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة، لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار النهائية.