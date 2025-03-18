قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تجب زكاة الفطر على الفقير غير المستطيع؟.. أمين الفتوى يجيب
بقوة 536 حصانا .. الكشف عن أقوى سيارة رينو صاحبة الرقم 5
جيش الاحتلال: عملياتنا العسكرية في قطاع غزة ستستمر ما دام ذلك ضروريًا
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025
دبابات إسرائيلية تقصف المناطق الجنوبية والشرقية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة
توتر في إسرائيل.. خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء توضح
مصادر فلسطينية: مقتل ابو عمر الحتة في غارة اسرائيلية على قطاع غزة
هشام يكن: حسام حسن قادر أن يكون خليفة محمود الجوهري
وسائل إعلام فلسطينية: مقتل محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية لحماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لأهالي بور فؤاد.. بهنساوى يقود حملة لرفع كفاءة مقابر المدينة

بهنساوي : احلال وتجديد المظلات الخشبية ومقاعد كبار السن
بهنساوي : احلال وتجديد المظلات الخشبية ومقاعد كبار السن
محمد الغزاوى

قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد فى استجابة لأهالي المدينة حملة مكثفة لرفع كفاءة مقابر المدينة.

جاءت الحملة بالتنسيق مع إدارات الحدائق وتحسين البيئة والنقل الميكانيكي والكهرباء والمشروعات ووحدة القوارض والحشرات ، 

رافق رئيس مدينة بورفؤاد خلال الحملة  محمد رفعت سكرتير المدينة ، والمهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، والمهندسة نهى السيد مديرة إدارة الحدائق، و جورج شكري مدير إدارة تحسين البيئة.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي أن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة مقابر المدينة التى تضم 1650 مقبرة وتقام على مساحة 40 ألف متر مربع.

 تم رفع وإزالة عدد 5 أطنان من المخلفات فضلاً عن عمل مظلات خشبية بطول طريق المدخل الرئيسى ومقاعد متحركة لكبار السن ثابتة ومتحركة غير القادرين، لتمكينهم من مواصلة الزيارة.

كما تفقد رئيس مدينة بورفؤاد ميدانياً ما وصلت إليه خطة العمل ، مشدداً على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة، مؤكداً على أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملاً أساسياً في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضاً لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بحياة المواطنين، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم لهم.

إحلال وتجديد المظلات الخشبية 

وفي سياق متصل، تابع الدكتور إسلام بهنساوي تنفيذ خطة عمل إدارة الحدائق والقيام بصيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى.

كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل، موجهاً ببذل مزيد من الجهد لضرورة الإهتمام بالحدائق والجزر حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري مضيفاً، أنه تم توجيه فرق إضافية متواجدة بصفة مستمرة لإجراء النظافة العامة ورفع أى مخلفات من المسطحات الخضراء، لظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد بالتواجد الدائم  والميداني للقيادات التنفيذية على مستوي المدينة، موجهاً بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد رئيس مدينة بورفؤاد مقابر بورفؤاد حملة مكبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة غدا بدون جماهير.. وإيقاف نجمي الفريقين

موعد عيد الفطر 2025

الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا

ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية: من حقنا البت في شكوى الأهلي

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

رسميًا.. تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

الاهلي والزمالك

الأهلي والزمالك .. حقيقة إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

زيادة التموين الجديدة رسميًا.. بشرى سارة لـ10 ملايين مواطن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

فين القطايف؟.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والفنان سامح حسين | فيديو

موعد صلاة الجناة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني

موعد صلاة الجنازة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني

ترشيحاتنا

السفير أحمد أبو زيد

مصر تشارك فى المؤتمر الوزاري لإعادة إعمار سوريا بالاتحاد الأوروبي

الحوثيين

وزارة الخارجية الأمريكية: أيام الردود المحدودة على الحوثيين انتهت

رونين بار

جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك

بالصور

المضمضة بالزيت.. علاج سحري لرائحة الفم الكريهة وتبييض الأسنان

رائحة الفم
رائحة الفم
رائحة الفم

ضبط 23 ألف صاروخ وألعاب نارية ممنوع تداولها أو بيعها بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أفكار هدايا عيد الأم 2025.. عملية وتجميلية ودينية

هدايا عيد الام
هدايا عيد الام
هدايا عيد الام

طريقة تحضير بط دمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل

طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل
طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل
طريقة تحضير البط الدمياطي بالمورتة وصفة شهية بطعم أصيل

فيديو

مديرية أمن القاهرة

أمن القاهرة يوضح حقيقة فيديو الاعتد.اء على شاب بحلوان

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف عن أبرز نجوم دراما رمضان 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد