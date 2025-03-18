استجابة لأهالي بور فؤاد.. بهنساوى يقود حملة لرفع كفاءة مقابر المدينة

قاد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد فى استجابة لأهالي المدينة حملة مكثفة لرفع كفاءة مقابر المدينة.

جاءت الحملة بالتنسيق مع إدارات الحدائق وتحسين البيئة والنقل الميكانيكي والكهرباء والمشروعات ووحدة القوارض والحشرات ،

رافق رئيس مدينة بورفؤاد خلال الحملة محمد رفعت سكرتير المدينة ، والمهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، والمهندسة نهى السيد مديرة إدارة الحدائق، و جورج شكري مدير إدارة تحسين البيئة.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي أن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة مقابر المدينة التى تضم 1650 مقبرة وتقام على مساحة 40 ألف متر مربع.

تم رفع وإزالة عدد 5 أطنان من المخلفات فضلاً عن عمل مظلات خشبية بطول طريق المدخل الرئيسى ومقاعد متحركة لكبار السن ثابتة ومتحركة غير القادرين، لتمكينهم من مواصلة الزيارة.

كما تفقد رئيس مدينة بورفؤاد ميدانياً ما وصلت إليه خطة العمل ، مشدداً على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة، مؤكداً على أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملاً أساسياً في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضاً لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بحياة المواطنين، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم لهم.

إحلال وتجديد المظلات الخشبية

وفي سياق متصل، تابع الدكتور إسلام بهنساوي تنفيذ خطة عمل إدارة الحدائق والقيام بصيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى.

كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل، موجهاً ببذل مزيد من الجهد لضرورة الإهتمام بالحدائق والجزر حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري مضيفاً، أنه تم توجيه فرق إضافية متواجدة بصفة مستمرة لإجراء النظافة العامة ورفع أى مخلفات من المسطحات الخضراء، لظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد بالتواجد الدائم والميداني للقيادات التنفيذية على مستوي المدينة، موجهاً بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.