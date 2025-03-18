قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم ميكروباص وملاكي بـ 15 مايو
نجمة لبنانية| مفاجأة في ضحية اليوم مع رامز إيلون مصر
وزير الرياضة يكشف مصير شكوي الأهلي أمام اللجنة الأوليمبية
ممدوح عباس يتراجع عن دفع صيانة سيارة زيزو والمركز يحرر محضرا ضد اللاعب
قيادي بمستقبل وطن: إسرائيل تكشف وجهها أمام العالم وتصر علي الانتهاكات
إبراهيم نور الدين : هذا الشخص يحاول تدمير التحكيم المصري لأسباب شخصية
أمين الفتوى: صلاة التراويح للمرأة من المسجد أفضل في حالة واحدة
الداخلية تكشف حقيقة حبس ضابط شرطة بتهمة تلفيق قضية مخدرات لشخص بأكتوبر
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: الحرب تقـ.ـتل أبناءنا وندعو لعودة التفاوض
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
موعد الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان 2025
وزير الشباب والرياضة: يجب أن يتحمل الأهلي مسؤولية انسحابه من القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هوندا تشتري بطاريات من تويوتا لتجنب رسوم ترامب الجمركية .. تقرير

هوندا
هوندا
عزة عاطف

تسعى هوندا إلى تأمين مصادر جديدة للبطاريات لسياراتها الهجينة في السوق الأمريكية، حيث تتطلع إلى شراء البطاريات من تويوتا لتلبية احتياجاتها وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الرسوم الجمركية المفروضة من إدارة ترامب. 

حسب تقرير لصحيفة نيكي آسيا، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج حيث تسعى الشركة لتجنب الآثار السلبية للرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المحتملة على السيارات اليابانية.

زيادة طلب هوندا على بطاريات السيارات الهجينة

ابتداءً من السنة المالية الحالية، تخطط هوندا لشراء بطاريات تكفي لحوالي 400,000 سيارة هجينة في السوق الأمريكية، وهي خطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة للتركيز على زيادة مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة. 

في عام 2024، باعت هوندا 308,000 سيارة هجينة في السوق الأمريكي، وهو ما يمثل 22% من إجمالي مبيعاتها. مع هذه الزيادة في الطلب، تسعى هوندا لتأمين احتياجاتها بالكامل من البطاريات الهجينة في هذا السوق.

تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل التوريد

في ظل الرسوم الجمركية الحالية على الواردات الصينية، حيث فرضت إدارة ترامب رسومًا إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين في مارس 2024، تبحث هوندا عن بدائل لتجنب هذا العبء المالي. 

علاوة على ذلك، يهدد ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 2.5% إلى 25%، مما يجعل من الضروري بالنسبة لشركات السيارات اليابانية مثل هوندا وتويوتا إيجاد حلول لتفادي هذه الزيادات في الرسوم الجمركية.

تويوتا تقدم الحل من خلال مصنعها الجديد

في إطار البحث عن بدائل للرسوم الجمركية، تتطلع هوندا إلى الحصول على البطاريات من مصنع تويوتا الجديد في ولاية كارولاينا الشمالية. 

هذا المصنع، الذي تم الإعلان عنه في عام 2021، من المقرر أن يبدأ تشغيله هذا العام. 

كما قامت تويوتا بتوسيع مصنعها لتصنيع البطاريات بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار في عام 2022 لتلبية الطلب على السيارات الكهربائية. 

بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن تويوتا ستنقل طلبات البطاريات بقيمة 1.5 مليار دولار إلى مصنع إل جي في ميشيجان لضمان استمرارية إمداداتها بعد انسحاب جنرال موتورز من الاستثمار في المصنع.

تتطلع هوندا إلى زيادة مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة، حيث تحقق بعض طرازاتها مثل أكورد سيدان أداءً جيدًا في فئة السيارات الهجينة. 

مع الخطط لزيادة الإنتاج في مركزها التصنيعي في أوهايو هذا العام، تسعى هوندا لأن تتفوق على جميع الشركات باستثناء تيسلا في إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. 

وبالرغم من أن الطلب على السيارات الهجينة قد ينخفض على المدى القريب إذا تم تنفيذ خطط ترامب لتقليص معايير الانبعاثات، إلا أن هوندا تواصل تحسين تقنيتها في هذا المجال استعدادًا للمرحلة التالية من تطور سوق السيارات في الولايات المتحدة.

في خطوة استراتيجية أخرى، تسعى هوندا إلى نقل المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة وتحديث سلاسل التوريد لتجنب الرسوم الجمركية المتبادلة التي قد تصل إلى 25% على السلع المكسيكية والكندية، مما يقدر تكلفته بنحو 4.7 مليار دولار سنويًا. 

تهدف هوندا إلى تقليل تأثير هذه الرسوم على تكاليف الإنتاج والمحافظة على قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.

تسعى هوندا جاهدة لمواكبة التحولات في سوق السيارات الأمريكية من خلال تأمين مصادر جديدة للبطاريات والتوسع في الإنتاج المحلي. 

إن شراكتها المحتملة مع تويوتا لتأمين البطاريات للسيارات الهجينة تعتبر خطوة هامة نحو التغلب على التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية. 

مع استمرار التركيز على السيارات الهجينة والتوسع في التقنيات الكهربائية، تسعى هوندا لتظل في صدارة المنافسة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

هوندا تويوتا بطاريات سيارات تويوتا سيارات هوندا رسوم ترامب الجمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البطاقة التموينية

زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد.. في هذا الموعد

رسميا بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين

رسميًا.. التموين والمالية تعلنان بدء صرف الزيادة على بطاقات التموين اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18-3-2025

تحذير من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول حالة الطقس الأيام المقبلة.. إليك درجات الحرارة المتوقعة

إجازة

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. قائمة العطلات الرسمية الكاملة المقبلة

أرشيفية

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات هامة من الارصاد للمواطنين

الأمطار تعود مرة أخري .. وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 6 أيام المقبلة

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 18 مارس

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الدفاع الإسرائيلي: قواعد اللعبة تغيرت وحربنا مستمرة حتى عودة الرهائن

العراق علم

العراق يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان على غزة

حركة الجهاد الإسلامي

استشهاد "أبو حمزة" المتحدث باسم سرايا القدس

بالصور

فوائد مهلة لتناول الزبيب .. وأفضل وقت لتناوله في رمضان

فوائد الزبيب في رمضان
فوائد الزبيب في رمضان
فوائد الزبيب في رمضان

هوندا تشتري بطاريات من تويوتا لتجنب رسوم ترامب الجمركية .. تقرير

هوندا
هوندا
هوندا

كنز خاص للرجال ويحمى من مشاكل القلب.. فوائد خاصة لـ بذور اليقطين

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 4.. ياسمين رئيس تدخل السجن بسبب خطيبها

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

فيديو

واقعة مدرسة ٦ أكتوبر

واقعة اعتداء في مدرسة بشفرة حلاقة يتحول لقضية.. إيه اللي حصل بالضبط؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسالة تقوية وتشجيع: ذكريات خالدة وحب متجدد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الناس بالناس

د. محمد بشاري

محمد بشاري يكتب: بناء الوعي الوطني.. الركائز والتحديات وآفاق المستقبل

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مو صلاح ومحمد رمضان والاستثمار الأجنبي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صواريخ رمضان

المزيد