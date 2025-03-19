وادي دجلة يتصدر.. ترتيب دوري المحترفين ‏بعد الجولة 25

شهدت الجولة الـ25 من دوري المحترفين مجموعة من المباريات المثيرة، حيث تمكن فريق كهرباء الإسماعيلية من الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، ليصل رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد طنطا عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق المنصورة فوزًا كبيرًا خارج ملعبه بثلاثة أهداف نظيفة على الداخلية، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويصعد إلى المركز الـ17، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

كما شهدت الجولة تعادلات، حيث انتهت مباراة القناة مع راية بالتعادل السلبي، بينما تعادل السكة الحديد مع لافيينا بهدفين لمثليهما. وتمكن منتخب السويس من الفوز خارج ملعبه على بترول أسيوط بهدف دون رد، ليصل رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق وادي دجلة فوزًا مهمًا على الترسانة بهدف دون مقابل، ليرتفع رصيده إلى 51 نقطة ويواصل تصدر جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الترسانة عند 35 نقطة في المركز التاسع.

من جانب آخر، عاد المقاولون العرب بثلاث نقاط ثمينة من ملعب بلدية المحلة بعد فوزهم بهدف نظيف، ليرتفع رصيدهم إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بينما حقق ديروط مفاجأة الجولة بفوزه على وى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرتفع رصيدهم إلى 20 نقطة ويصعد إلى المركز الثامن عشر.

وفي مباريات أخرى، فاز أبو قير للأسمدة على بروكسى بهدفين دون مقابل، ليرتفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، بينما حقق أسوان فوزًا صعبًا على سبورتنج بهدف دون رد.

ترتيب الدوري بعد الجولة الـ25:

1- وادي دجلة - 51 نقطة

2- المقاولون العرب - 48 نقطة

3- أبو قير للأسمدة - 46 نقطة

4- وى - 43 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية - 40 نقطة

6- أسوان - 40 نقطة

7- السكة الحديد - 39 نقطة

8- القناة - 37 نقطة

9- الترسانة - 35 نقطة

10- بروكسى - 34 نقطة

11- بترول أسيوط - 32 نقطة

12- الداخلية - 29 نقطة

13- بلدية المحلة - 26 نقطة

14- لافيينا - 25 نقطة

15- السويس - 25 نقطة

16- راية - 24 نقطة

17- المنصورة - 21 نقطة

18- ديروط - 20 نقطة

19- طنطا - 20 نقطة

20- سبورتنج - 20 نقطة