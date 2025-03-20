تشكيل فرنسا المتوقع أمام كرواتيا بعد عودة مبابي

يستعد منتخب كرواتيا لاستضافة نظيره منتخب فرنسا اليوم على ملعب بولجود، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

تعتبر هذه المواجهة واحدة من أبرز اللقاءات في البطولة، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى الدور نصف النهائي.

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا والقناة الناقلة

موعد المباراة: تُلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً (10:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) اليوم.

مباراة الإياب: سيلتقي الفريقان مرة أخرى يوم الأحد المقبل في مباراة الإياب.

القنوات الناقلة: تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports 6 HD، الناقل الحصري للبطولة في الوطن العربي وشمال إفريقيا.

عودة مبابي إلى تشكيل فرنسا:

شهدت قائمة منتخب فرنسا عودة النجم الدولي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بعد غيابه عن آخر تجمعين للفريق منذ سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن يحمل مبابي شارة قيادة الفريق في هذه المباراة، خاصة في ظل غياب المهاجم ماركوس تورام بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها مع ناديه.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام كرواتيا

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كوندي – كوناتي – ساليبا – هيرنانديز.

خط الوسط: إيمري – تشاوميني – كامافينجا.

خط الهجوم: ديمبيلي – مبابي – باركولا.

تاريخ المواجهات بين كرواتيا وفرنسا:



التقى المنتخبان في 10 مباريات سابقة، كان التفوق فيها لصالح منتخب فرنسا الذي فاز في 6 مواجهات، بينما خسر مرة واحدة وتعادل في 3 مرات. خلال هذه المواجهات، أحرز لاعبو فرنسا 20 هدفًا، بينما تلقت شباكهم 10 أهداف فقط.