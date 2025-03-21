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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صندوق قمامة أمام كل محل.. تكثيف حملات إزالة الاشغالات في بورسعيد

محافظ بورسعيد يشدد على دعم منظومة النظافة
محافظ بورسعيد يشدد على دعم منظومة النظافة
محمد الغزاوى

تابع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم بحي الزهور، أعمال حملات إزالة الاشغالات من الشوارع و الميادين، في إطار جهود المحافظة المستمرة لتعزيز الانضباط في الشارع البورسعيدي وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، ورافقه خلال الجولة اللواء أيمن قليني رئيس حي الزهور .

محافظ بورسعيد يتابع أعمال إزالة "الاشغالات والتعديات" بحي الزهور

ووجه محافظ بورسعيد برفع جميع الاشغالات من أمام المحال التجارية، مع التأكيد على ضرورة التزام أصحابها بالمساحات المحددة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين المواطنين والجهات التنفيذية للحفاظ على النظام العام والمساهمة في تعزيز المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يوجه أصحاب المحال التجارية " بوضع صناديق للقمامة" أمام المحال اعتبارًا من أول أبريل للحفاظ على نظافة الشوارع

وجه محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية، اليوم بحي الزهور،   أصحاب المحال التجارية بضرورة وضع صناديق للقمامة أمام المحال الخاصة بهم، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل، بما يحقق التعاون الأمثل بين المواطنين والجهات التنفيذية في الحفاظ على النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة الباسلة.

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة الدورية من رؤساء الأحياء وبورفؤاد، لضمان إلتزام كافة المحال بتنفيذ القرار وتحقيق بيئة نظيفة تليق بأبناء بورسعيد.

وخلال جولته، التقى اللواء محب حبشي، عددًا من المواطنين لسماع آرائهم حول أداء شركة النظافة، وأكد أن وجود بيئة صحية نظيفة يتحقق من خلال  التعاون المشترك بين الجميع، واتباع السلوكيات الإيجابية من كافة أفراد المجتمع، لافتٱ إلى أن الإلتزام "بوضع صندوق قمامة أمام كل محل" سوف يسهم في الإرتقاء بمستوى نظافة الشوارع بالمحافظة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد النظافة حى الزهور

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