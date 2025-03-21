افتتاح معرض أهلا بالعيد في بورسعيد

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، فعاليات معرض "أهلًا بالعيد" في داون تاون العرب، ضمن جهود المحافظة لتوفير مختلف السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، دعمًا للمواطنين قبيل حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال الافتتاح ، أشاد محافظ بورسعيد بحسن تنظيم المعرض، مؤكدًا أنه يمثل فرصة هامة لدعم الحركة التجارية في بورسعيد، حيث يشهد مشاركة واسعة من الشركات والتجار، ويوفر منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

محافظ بورسعيد يشيد بمعرض أهلا بالعيد . اسعار وتنظيم

ويضم المعرض عددًا كبيرًا من الشركات والتجار، حيث تُقدم تخفيضات تتجاوز 30% على مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل الملابس، الأحذية، الإكسسوارات، مستلزمات العيد، الحلويات والمواد الغذائية، إلى جانب العروض المميزة على المنتجات المحلية والمستوردة. ويستمر لعدة أيام وسط تنظيم متكامل، لضمان تقديم أفضل العروض والخدمات للزوار، بما يحقق تجربة تسوق متميزة لجميع المواطنين.