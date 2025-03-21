لقاءات واجتماعات ومتابعات للبرامج والمشروعات الحيوية.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 15 إلى 21 مارس 2025، بعدد من الأنشطة المتنوعة، والتي شملت سلسلة من الجولات التفقدية والاجتماعات التي تؤكد التزام الحكومة بخطط التنمية الاقتصادية، علاوة على متابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات التي تسهم في دعم جهود الدولة التنموية، كما أولى اهتمامًا بمتابعة موقف تنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، لضمان خروج هذه الفعالية على مستوى يليق بمكانة وتاريخ الدولة المصرية، فضلًا عن توقيع رئيس الوزراء عددا من الاتفاقيات والوثائق مع عدة جهات استثمارية، بهدف تنفيذ مشروعات كبرى وتوطين صناعات هامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حرص الدكتور مصطفى مدبولي على استعراض عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي، كما شهد نشاط رئيس الوزراء خلال هذا الأسبوع اهتمامًا ملحوظًا بملفي التنمية الزراعية والمياه، ما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على أمنها الغذائي والمائي.

وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والسكنية بمدينة العاشر من رمضان، وأبرز ما جاء خلالها، افتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، وتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان، بجانب تسليم عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية بوكالة الفضاء المصرية للاطلاع على أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا علوم الفضاء، والتي شملت، تفقد مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية، ومنظومة محاكاة البيئة الفضائية، فضلاً عن زيارة معمل التحكم في وجهة القمر الصناعي، وتفقد محطة التحكم واستقبال الأقمار الصناعية، بجانب تفقد مبنى أكاديمية الفضاء، فيما ترأس الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الوكالة لاستعراض الإنجازات وخطط المستقبل.

وأشار التقرير إلى لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، حيث تم استعراض الخدمات المقدمة للاجئين والوافدين في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.

كما تضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وموقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، والذي أشار خلاله إلى وجود توجيه رئاسي بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بعد إجازة عيد الفطر، كما تمت الإشارة إلى وجود نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل" تم وجار تنفيذها، بجانب نحو 28 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط.

وبجانب ما سبق، فقد جاء في التقرير أن رئيس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعالية احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أشار إلى أنه تم عرض سيناريوهات الاحتفالية على الرئيس الذي وجه بتشكيل لجنة عليا بشأن استعدادات احتفاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، كما أكد أن الحدث سيكون عالمياً تتناقله كل وسائل الإعلام، وسيكون هناك حضور لعدد كبير من الملوك والرؤساء، ورؤساء وزراء الدول، فيما وجه برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأعلى مستوى في المطارات التي ستستقبل الحضور من ضيوف مصر.

وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، التقى مع وزير المالية لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، حيث تم استعراض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، والتي شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات، كما تم عرض أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، والتي شملت استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.

هذا وقد اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، حيث تم استعراض خطة إقامة مشروع لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 700 مليون دولار، علماً بأن المشروع المُخطط إقامته يستهدف إنتاج زجاج ألواح شمسية بمقدار 1.53 مليون طن وإنتاج 1.08 مليون طن من رمال السليكا عالية النقاء.

وتضمنت الأنشطة، أيضًا كما أظهر التقرير، إلقاء كلمة خلال المشاركة في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، حيث أكد ضرورة أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية الملحة والوقوف على القواسم المشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصادية تعزز من رفاهية الشعوب، بينما أشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في حين أوضح أن الاستراتيجية تركز على معالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبعة قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغير المناخ، وتمكين المرأة.

وجاء في التقرير، أن رئيس الوزراء شهد توقيع عدد من الوثائق خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية، حيث تم توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر، فضلاً عن توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.

كما شهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، علماً بأن شركة سيمنس ـ جاميسا للطاقة المتجددة تقوم بموجب الاتفاقية بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة.

واستكمالاً لاستعراض اجتماعات رئيس الوزراء خلال هذا الأسبوع، فقد أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتأمين الاحتياجات الداعمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، حيث أكد أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالعمل على توفير الاحتياجات المختلفة لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، فيما تم استعراض موقف تنفيذ أعمال مصادر المياه ومشروعات التغذية الكهربائية المطلوبة للبنية التحتية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء.

وأخيراً، تم عقد اجتماع لمتابعة الجهود الحكومية في ملف تحلية مياه البحر، حيث شدد سيادته على أهمية اتخاذ مختلف الخطوات العملية مع الشركات الجادة التي تبدي استعدادًا لتنفيذ مشروعات كبيرة في هذا المجال، فيما تم استعراض الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر (2025-2050)، وتشتمل على 23 مشروعاً بإجمالي إنتاج يبلغ 2.7 مليون متر مكعب يومياً.