غضب كبير داخل الأهلي من كولر

سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل أرجاء النادي الأهلي ووسط جماهيره عقب خسارة الفريق الأول لكرة القدم من إنبي في المباراة التي اقيمت مساء أمس ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان السبب الرئيسي لحالة الغضب داخل الأهلي ليس خسارة ثلاث نقاط من انبي، ولكن بسبب الشكل الفني وسوء الأداء الذي ظهر عليه اللاعبين وتراجعهم بدنيا بصورة كبيرة .



وأضاف أن الأمر ظهر في نقد الجماهير للسويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي منح اللاعبين راحة سلبية طويلة وغادر الي بلاده لقضاء أجازة ولم يعود الي صباح اليوم الي القاهرة دون أن يركز علي تجهيز اللاعبين العائدين من الاصابات للمرحلة المقبلة