الوسط الإعلامي يودع هدى شديد في عيد الأم

خيمت حالة من الحزن والصدمة على الوسط الإعلامي اللبناني، مساء الجمعة، بعد إعلان وفاة الإعلامية هدى شديد، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

من هي هدى شديد؟

هدى شديد إعلامية لبنانية بارزة، وُلدت في 15 سبتم. 1965، ورحلت في 21 مارس 2025، تزامنا مع يوم عيد الام، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد أكثر من 12 عاما من مواجهة المرض بشجاعة وإصرار.

تميزت بمسيرتها المهنية اللامعة، حيث أمضت أكثر من 30 عاما في مجال الإعلام والصحافة. بدأت مشوارها كمراسلة للقصر الجمهوري اللبناني عبر شاشة LBCI، قبل أن تتألق في تقديم البرامج الحوارية والسياسية، محققة نجاحاً كبيراً بفضل مهنيتها وحضورها القوي.

تكريم هدى شديد قبل الرحيل

مؤخرا، حظيت هدى شديد بتكريم من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والسيدة الأولى نعمت عون، تقديرا لمسيرتها الحافلة، وذلك خلال احتفالية رسمية في القصر الجمهوري.