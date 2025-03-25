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هل يتم افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة فى عيد الفطر 2025؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة فى عيد الفطر 2025؟

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
شيماء مجدي

مع اقتراب عيد الفطر ، يتساءل المواطنون دائما عن موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة ، وخاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات ، حيث أنها كانت ولاتزال متنفس أهالى الجيزة والقاهرة ، ويرتبط بها الأطفال والكبار .

أكبر حديقة حيوان 

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانا وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة ومجموعة استثنائية من 186 فصيلا من الثدييات والطيور والزواحف.

وتم  افتتاح حديقة الحيوان في عصر الخديوي إسماعيل لتكون أول حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.
 

موعد افتتاح حديقة الحيوان 

وأكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة،  أنه سيتم افتتاح حديقة الحيوان فى شهر سبتمبر المقبل ، وذلك كما أعلنت الشركة المسئولة عن تطوير حدائق الحيوان ، قائلا :" كل الأنباء حول افتتاح حديقتي الحيوان والأورمان فى عيد الفطر 2025 غير صحيح" .

وأضاف "إبراهيم" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أنه سيتم استضافة مؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA) للمرة الأولى في حديقة الحيوان وفيه سيتم الإعلان عن افتتاح الحديقة .

وقال إن  التطوير يشمل أيضا حديقة الأورمان مع إنشاء نفق يربط بين الحديقتين،  مع إطلاق الحيوانات فى الطبيعة دون أقفاص. 

ملامح تطوير حديقتي الحيوان والأورمان 

ونوه "مستشار وزير الزراعة " إلي أن تم التعاقد على استقدام حيوانات جديدة تتناسب مع التطوير الذى يحدث بها حاليا ، حيث خطة تطوير الحديقة تشمل استيراد عدد من فصائل الحيوانات غير الموجودة بالحديقة وزيادة أعدادها.

 نقلة نوعية في صناعة الترفيه والسياحة

ومن جانبه ، قال محمد كامل، رئيس التحالف المسؤول عن تطوير وإدارة الحديقتين: “إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الترفيه والسياحة في مصر، حيث يجمع بين الابتكار والحداثة مع الحفاظ على الإرث التاريخي العريق. نهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه، والتعليم، والحفاظ على البيئة، مما يعزز مكانة الحديقة كوجهة سياحية عالمية.”.

وأضاف: "لقد عملنا مع نخبة من الاستشاريين والخبراء العالميين لضمان تحقيق أعلى معايير رعاية الحيوانات والحفاظ على التراث، ونحن متحمسون للإعلان عن موعد الافتتاح أمام الزوار في سبتمبر المقبل، ونعدهم بتجربة استثنائية تعزز من مكانة مصر على الخارطة السياحية العالمية."

كما أكد عبد الفتاح فيظي المسؤول عن التطوير، أن مشاركة الشركة في معرض ITB Berlin للسنة الثانية على التوالي تعكس التزامها بالتميز والابتكار في تقديم أفضل التجارب السياحية والترفيهية، مما يسهم في دعم السياحة المصرية وتعزيز مكانتها كمركز جذب عالمي.
وأضاف أن الجهود المستمرة أسفرت عن الفوز باستضافة مؤتمر الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والأحواض المائية (PAAZA) للمرة الأولى في حديقة الحيوان بالجيزة، وهو حدث مهم يعزز مكانة مصر في مجال رعاية الحيوانات والحفاظ على الحياة البرية.

عرض الحيوانات 

وبهدف تقديم تجربة فريدة للزوار، تم استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس)، وتجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء. 


كما تشمل الأنشطة التفاعلية إطعام الحيوانات، وجولات تعليمية مع مربي الحيوانات، لتوفير تجربة تفاعلية وتعليمية للأطفال والعائلات.
 

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