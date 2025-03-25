هتحس بفرق في أسبوع.. 3 مشروبات تخلصك من الكرش

يمكن التخلص من الكرش في أسبوع، ولكن الأمر يحتاج إلى الجمع بين نظام غذائي صحي، واستهلاك مشروبات حارقة للدهون، وممارسة التمارين الرياضية.

مشروبات تساعدك في التخلص من الكرش في اسبوع

ويمكن لبعض الوصفات مع النصائح، أن يجعلك تلاحظين فرقا كبيرا خلال أسبوع، وفقا لما نشر في موقع تايم أوف أنديا، وإليكِ بعض الوصفات التي تساعد في تسريع حرق دهون البطن:

مشروب الزنجبيل والليمون

مشروب الزنجبيل والليمون

المكونات:

ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

عصير نصف ليمونة

كوب ماء ساخن

ملعقة صغيرة عسل (اختياري)



الطريقة:

ـ انقعي الزنجبيل في الماء الساخن لمدة 10 دقائق.



ـ أضيفي عصير الليمون والعسل، وقلبي جيدًا.



ـ اشربيه قبل الوجبات الرئيسية لتعزيز الحرق.

مشروب القرفة والكمون

مشروب القرفة والكمون

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

كوب ماء مغلي

عصير نصف ليمونة



الطريقة:

ـ امزجي القرفة، الكمون، والزنجبيل في الماء المغلي واتركيها 5 دقائق.



ـ أضيفي عصير الليمون واشربيه صباحًا على الريق.

ماء الديتوكس

ماء الديتوكس

المكونات:

شرائح خيار

شرائح ليمون

أوراق نعناع

لتر ماء



الطريقة:

ـ انقعي جميع المكونات في الماء لمدة 6 ساعات.



ـ اشربيه طوال اليوم للمساعدة في التخلص من الانتفاخ وحرق الدهون.

نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع

نصائح إضافية للتخلص من الكرش

ـ تناولي وجبات صغيرة غنية بالبروتين والخضروات.

ـ قللي من الكربوهيدرات والسكريات.

ـ اشربي 2-3 لتر ماء يوميًا.



ـ مارسي المشي أو تمارين الكارديو لمدة 30 دقيقة يوميًا.