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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الحكومة: الدين الخارجى فى الحدود الآمنة.. ومصر ترفض استغلال إسرائيل التطورات بسوريا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
أسامة علي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالي. 

البيت الأبيض: مستشار الأمن القومى يتحمل المسئولية عن تسريب المحادثة الجماعية بشأن اليمن
قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي يتحمل المسئولية عن المحادثة الجماعية بشأن الهجوم على الحوثيين، مؤكدًا أن المحادثة الجماعية لم تتضمن معلومات سرية؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
 

نهى عابدين: أنا عصبية ودمي حامي ومرة تركت لوكيشن التصوير ومشيت بسبب المضايقات
أكدت الفنانة نهى عابدين، أنها دائما ما تحافظ على وضع حدود في التعامل مع الناس وهي شخصية عشرية ولكن هناك فرق بين كونها عشرية أو تكون مستباحة، قائلة: "تعرضت لمواقف كثيرة وفي ناس بتقول مواقف مش فيا كنوع من أنواع الاستفزاز".
 

مصر ترفض استغلال إسرائيل التطورات بسوريا للاستيلاء على مزيد من الأراضي
أدانت مصر التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كويا في سوريا، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “اكسترا نيوز”.
 

عضو الأعلى للشؤون الإسلامية يوضح أهم رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر
أوضح عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهم رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية ليلة القدر، قائلًا: “ إن تأكيد مصر على هذا الاحتفال، واحتفال الدولة المصرية بتكريم حفظة القرآن الكريم في ليلة القدر، تأكيدًا من مصر على أنها في خدمة كتاب ربها، فالاستمرار الزمني والأيام والسنين التي حملت مصر رسالة توضيح كتاب الله عز وجل ونهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
 

احذروا هذه الأشياء لتجنب مشكلات القلب للأطفال.. جمال شعبان يوضح
أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أمراض القلب عند الأطفال من الممكن تكون خفية لكن اكتشافها في الموعد المبكر يكون له تأثير إيجابي كبير على نسبة الشفاء.
 

مجدي الهواري: مخرج كبير قالي أحمد حلمي لا يَصلُح بطل
أكد المخرج مجدي الهواري، أنه عايش نجوم الاخراج في عقود قديمة وجديدة وهناك جيل جديد ظهر بعدهم ولا يستطيع أن ينتقد أعمال حققت نجاح جماهيري، موضحا أن مهنة الفن تعتمد على الجمهور وهو من معايير النجاح.
 

مفتي الجمهورية: ليلة القدر مناسبة عظيمة تتنزل فيها البركات
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن ليلة القدر تمثل مناسبة عظيمة تتنزل فيها البركات، حيث وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها "ليلة مباركة"، كما قال في محكم التنزيل: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ} [الدخان: 3].
 

شعور المؤمن بالطمأنينة| المفتي يكشف علامات ليلة القدر
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، العلامات الدالة على ليلة القدر، وبعض الإشارات التي وردت في السُّنة النبوية.
 

الحكومة: الدين الخارجى فى الحدود الآمنة ونستهدف خفضه 2 مليار دولار سنويا
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،أثر سعر الفائدة سيستمر  لجزء كبير من العام المالى القادم.
 

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