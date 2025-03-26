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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذروا هذه الأشياء لتجنب مشكلات القلب للأطفال.. جمال شعبان يوضح

جمال شعبان
جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن أمراض القلب عند الأطفال من الممكن تكون خفية لكن اكتشافها في الموعد المبكر يكون له تأثير إيجابي كبير على نسبة الشفاء.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج " طبيب القلوب" أن هناك تقنية حديثة يكتشف الأطباء من خلالها أمراض القلب للجنين في بطن أمه، وأنه بعد الشهر السادس من الممكن أن يكتشف هل الطفل سيعاني من ثقب أو مرض خلقي في القلب أم لا.

ولفت إلى أن زواج الأقارب في بعض المناطق بالصعيد، يكون سبب رئيسي في انتشار أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال، وأنه يطالب بعمل فحص وراثي للشباب قبل الزواج وبالتحديد الأقارب.

وأشار إلى أن من ضمن الأسباب التي ينتج عنها أمراض القلب الخلقية التدخين، فالأب إذا كان مدخن أو الأم، قد ينتج عن ذلك ولادة طفل بمرض في القلب.

وتابع:" نحذر من زواج الأقارب دون عمل فحوصات وراثية وطبية قبل الزواج، والتدخين بجوار السيدة الحامل، أو تدخين المرأة نفسها".

وأوضح أن معظم حالات الأطفال التي تولد بثقب في القلب تتعافى بعد  فترة دون عمليات، وإذا كانت الحالة بها مشكلة كبيرة يتم التدخل بعد 6 أشهر، ولكن معظم الحالات لا تستلزم عمل عملية قلب مفتوح.

وفي وقت سابق أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن رسم القلب من الاختراعات المفيدة جدًا في تاريخ البشر، موضحًا أن جهاز رسم القلب مر عليه أكثر من 100 عام، وهو يقدم لطبيب القلب كل ما هو موجود بالقلب.


وأضاف الدكتور جمال شعبان، أن القلب يصدر موجات كهرومغناطيسية، ومن خلالها يتم تسجيل رسم القلب، وأن أول حالة تمت لها رسم القلب كانت في طب القاهرة، وكانت عملية صعبة للغاية.

ولفت إلى أنه من خلال رسم القلب يتم معرفة كهرباء القلب، وانتظام ضربات القلب، وقوة عضلة القلب، وتشخيص جلطات القلب، فهناك فوائد كثيرة لرسم القلب، ولذلك نطالب المواطنين بعمل رسم قلب كل فترة.

أشار إلى أن هناك أجهزة أصغر من الموبايل تقوم بتسجيل ضربات القلب لمدة 24 ساعة، ولمدة أسبوع، لمعرفة المشكلات التي يعاني من الشخص بخصوص القلب.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان أمراض القلب طبيب القلوب

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