بدل الرنجة والفسيخ.. طريقة عمل السوشي في العيد

يتناول الكثير الفسيخ والرنجة في العيد، ولكن إذا كنت ترغبين في استبدال الرنجة بالسوشي في العيد، يمكنكِ تحضير السوشي بطريقة سهلة في المنزل والاستمتاع به كبديل مميز.. إليكِ الطريقة:

المكونات:

2 كوب أرز سوشي

2 كوب ماء

¼ كوب خل أرز

1 ملعقة كبيرة سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

شرائح سمك سلمون مدخن أو تونة (أو أي نوع مفضل)

أعشاب بحرية (نوري)

خيار مقطع شرائح رفيعة

أفوكادو مقطع شرائح

جبن كريمي (اختياري)

صلصة صويا، وسابي، وزنجبيل مخلل للتقديم

طريقة التحضير:

تحضير الأرز:

اغسلي الأرز جيدًا حتى يصبح الماء صافيًا، ثم صفيه واتركيه جانبًا لمدة 10 دقائق.

ضعي الأرز في قدر مع الماء واغليه، ثم غطيه واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك، اتركيه مغطى لمدة 10 دقائق أخرى.

تحضير خليط التتبيلة:

في وعاء صغير، امزجي خل الأرز مع السكر والملح حتى يذوب تمامًا.

أضيفي الخليط إلى الأرز وقلّبيه برفق حتى يتوزع التتبيل.

تجهيز السوشي:

ضعي ورقة النوري على حصيرة السوشي، ثم افردي طبقة رقيقة من الأرز عليها.

أضيفي شرائح السمك، الخيار، الأفوكادو، والجبن الكريمي (إن رغبتِ).

لفي السوشي بإحكام باستخدام الحصيرة، ثم قطّعيه إلى قطع متساوية بسكين مبلل.

التقديم:

قدمي السوشي مع صلصة الصويا، الوسابي، والزنجبيل المخلل.

بهذه الطريقة، يمكنكِ الاستمتاع بالسوشي في العيد كبديل شهي للرنجة!