بطولة دنيا سمير غانم.. فركش تصوير مسلسل عايشة الدور

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بانتهاء تصوير مسلسل عايشة الدور وسط حضور صناعه وأبطاله بعد انطلاق عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.



‎مواعيد عرض مسلسل “عايشة الدور” الحلقة 11

‎يُعرض المسلسل حصريًا على قناة ON خلال النصف الثاني من رمضان، وفق المواعيد التالية:

• العرض الأول: الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر.

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا.

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا في اليوم التالي.

• كما يُعرض على قناة ON دراما في تمام 7:30 مساءً، مع إعادة في 3:00 صباحًا، 9:00 صباحًا، و3:00 عصرًا.

• يتاح أيضًا للمشاهدة عبر منصة Watch It الرقمية.



‎قصة مسلسل “عايشة الدور”

‎تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي حول شخصية “عايشة”، وهي أم مطلقة لديها ابنة مراهقة وطفل صغير، تُعرف بشخصيتها القوية والجدعة مع الجميع، لكنها تعيش حالة من اليأس والتجاهل. تتغير حياتها بالكامل عندما تحصل على فرصة غير متوقعة، حيث تضطر إلى الالتحاق بالجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، فتجد نفسها تعيش حياة مزدوجة بين كونها أمًا مسؤولة ومضحية، وبين دخولها إلى عالم الشباب داخل الجامعة، مما يقلب حياتها رأسًا على عقب.

‎المسلسل بطولة دنيا سمير غانم، وهو من الأعمال التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة خلال موسم رمضان الجاري.