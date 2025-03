كريم عبد العزيز يروج لـ فيلمه الجديد.. شاهد

3/28/2025 1:32:11 AM

الجمعة 28/مارس/2025 - 01:32 ص 3/28/2025 1:32:11 AM

روج الفنان كريم عبد العزيز لـ فيلمه الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك كريم عبد العزيز صورة من كواليس التصوير.

وكتب الفنان: "فيلم (المشروع X) .. مايو ٢٠٢٥

ان شاء الله 🙏🏼".

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن تقديم فيلم من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.

تصوير فيلم The Seven Dogs

وقال آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك : “اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي … اليوم بدا تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح … الفيلم سيكون اول فيلم يتصور في استديوهات الحصن Big Time … في اكبر انتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الاربعين مليون دولار … بطولة اثنين من اهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة … الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم احمد عز … واخراج المخرجين العالميين Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 … يارب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه”.

كما روج تركي للعمل بطريقة اخرى وكتب:" من كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs في استديوهات الحصنBigTime في الرياض... اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني في السينما العربية... سجلوا الكلمة دي علي... النجمين الكبار كريم عبدالعزيز وأحمد عز بعد عدة مشاهد تفجيرات كبيرة وبقوا Medium Well