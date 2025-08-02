سفارة مصر بويلنجتون تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في انتخابات الشيوخ

بدأ المواطنون المصريون في التوافد على سفارة مصر بنيوزيلندا، في اليوم الثاني والأخير للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث فتحت السفارة أبوابها في التاسعة من صباح /السبت/ (حسب التوقيت المحلي لويلينجتون).



وتستمر عملية الإدلاء بالأصوات في اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية حتى الساعة التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي).

وتعد اللجنة الفرعية في ولاية "ويلنجتون" بنيوزيلندا أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين ثم تتوالى - بعد ذلك - تباعاً عملية التصويت في باقي المقار الانتخابية من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها حسب توقيت كل دولة لتكون اللجنة الانتخابية في ولاية "لوس أنجلوس" الأمريكية؛ هي آخر اللجان.



يأتي ذلك فيما تتواصل عملية الإدلاء بالأصوات في يومها الأول في عدد من مقار اللجان الفرعية بـ هيوستن وشيكاجو وواشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس واوتاوا وبيونس ايريس، وذلك بحسب التوقيت المحلي لكل دولة وولاية.