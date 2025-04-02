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مخاطر .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات والمعجنات ليلاً؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مخاطر .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات والمعجنات ليلاً؟

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
آية التيجي

تناول الحلويات والمعجنات ليلًا قد يكون له تأثيرات سلبية على الصحة، خاصة إذا كان ذلك عادة متكررة.

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا

باذن يجب الاعتدال، وتناول الحلويات والمعجنات في النهار أو في المناسبات لن يكون ضارًا، لكن تجنبها ليلًا يساعدك في الحفاظ على صحتك ولياقتك.

وكشف موقع "تايم اوف انديا، عن أبرز مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا، إليك أبرز الأضرار:

- زيادة الوزن وتراكم الدهون:

الحلويات والمعجنات تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون المشبعة، مما يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وتراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن.

وقلة النشاط البدني ليلًا تجعل الجسم غير قادر على حرق هذه السعرات بكفاءة.


- اضطرابات الهضم:

تناول المعجنات قبل النوم يمكن أن يسبب عسر الهضم والانتفاخ، لأن الجسم يكون في وضع الراحة والهضم يصبح أبطأ.

وقد تؤدي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات إلى حموضة المعدة وارتجاع المريء عند الاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا


- ارتفاع مستوى السكر في الدم:

السكريات البسيطة الموجودة في الحلويات تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري على المدى الطويل.

وتناولها ليلًا يعطل توازن السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب صباحًا.


- التأثير على جودة النوم:

تناول السكريات قبل النوم قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الطاقة بشكل مفاجئ، مما يسبب صعوبة في النوم أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

وبعض الدراسات تشير إلى أن السكر قد يزيد من الكوابيس أو اضطرابات النوم.

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا


- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب:

الحلويات والمعجنات غالبًا ما تحتوي على دهون مشبعة أو مهدرجة، والتي تزيد من مستويات الكوليسترول الضار، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


- التأثير السلبي على صحة البشرة:

تناول السكريات بكثرة، خاصة في الليل، قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب وزيادة إفراز الدهون في البشرة بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما يسرع السكر من شيخوخة الجلد عن طريق تكسير الكولاجين، مما يسبب التجاعيد المبكرة.

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا


بدائل تناول الحلويات والمعجنات ليلا

وإذا شعرت بالجوع ليلًا، فعليك بإتباع بعض النصاىح البسيطة، وتشمل ما يلي:

ـ أختَر وجبات خفيفة صحية، مثل: الزبادي قليل الدسم، حفنة مكسرات، أو فواكه طازجة.

ـ تجنب الأطعمة السكرية قبل النوم بساعتين على الأقل.

ـ اشرب الماء أو الشاي العشبي مثل البابونج لتهدئة الجسم وتحسين النوم.

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