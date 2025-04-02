كيف تحسّن حالتك المزاجية؟.. نصائح هتغير مودك

تحسين حالتك المزاجية يعتمد على عدة عوامل، منها العادات اليومية، التفكير الإيجابي، والأنشطة التي تمنحك شعورًا بالسعادة والاسترخاء.

نصائح تساعدك على تحسين حالتك المزاجية

إذا كنتِ تمر بفترة طويلة من الاكتئاب أو المزاج السيئ المستمر، فقد يكون من المفيد التحدث إلى مختص نفسي للحصول على الدعم اللازم.

وكشف موقع “هيلث لاين”، عن بعض الطرق الفعالة لتحسين الحالة المزاجية، ومن أبرزها ما يلي :

الحركة والنشاط البدني:

ـ ممارسة الرياضة: ويمكن للمشي لفترة قصيرة؛ حيث إن الحركة تحفز إفراز الإندورفين، وهو هرمون السعادة.

ـ الرقص أو اليوغا: يساعد على التخلص من التوتر وتحسين المزاج بسرعة.



الاهتمام بالنفس :

ـ احرص على نوم جيد (7-8 ساعات يوميًا).

ـ تناول أطعمة غنية بأوميجا-3 والمغنيسيوم مثل المكسرات والأسماك، لأنها تساعد على تحسين الحالة المزاجية.

ـ اشرب كمية كافية من الماء، فالجفاف قد يسبب الإرهاق والتوتر.



التواصل مع الآخرين:

ـ قضاء الوقت مع العائلة أو الأصدقاء المقربين يجعلك تشعرين بالدعم العاطفي والراحة.

ـ التحدث عن مشاعرك مع شخص تثقين به يساعد في تفريغ الضغوط.

نصائح تساعدك على تحسين حالتك المزاجية



القيام بأنشطة تحبينها:

ـ شاهدي فيلمًا كوميديًا أو استمعي لموسيقاك المفضلة.

ـ مارسي هواية تحبينها مثل القراءة، الكتابة، أو الرسم.

ـ جربي الطهي أو تحضير مشروب دافئ يساعدك على الاسترخاء.

الابتعاد عن التوتر والمحفزات السلبية:

ـ حدد وقتًا يوميًا للابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانت تسبب لك ضغطًا نفسيًا.

ـ تجنب متابعة الأخبار السلبية بكثرة، خاصة إذا كانت تؤثر على حالتك النفسية.

نصائح تساعدك على تحسين حالتك المزاجية



تقنيات الاسترخاء والتأمل:

ـ جرب تمارين التنفس العميق أو التأمل لمدة 5-10 دقائق يوميًا.

ـ استخدام الروائح العطرية، مثل: اللافندر يمكن أن يساعد على تهدئة الأعصاب.



مساعدة الآخرين:

تقديم المساعدة أو القيام بعمل خير، مثل: التبرع أو التطوع يعطي إحساسًا رائعًا بالرضا والسعادة.



تقبل المشاعر السلبية والتعامل معها:

ـ لا تحاول كبت مشاعرك، بل عبري عنها بطريقة صحية.

ـ تذكر أن كل شخص يمر بأيام صعبة، والمهم هو كيفية التعامل معها.