على البوتاجاز وفي الفرن .. طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات بـ 3 وصفات

يعد الفطير المشلتت من أشهى الأكلات التى يحبها عدد كبير من المصريين ولكن لاتستطيع جميع النساء إعداده بمذاق احترافي في المنزل كالأنواع المباعة في المحلات.

نعرض لكم طريقة عمل الفطير المشلتت بنفس مذاق المحلات وبخطوات تحضير مختلفة.

طريقة عمل الفطير المشلتت في الطاسة

نعرض لكم طريقة عمل الفطير المشلتت على البوتاجاز من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الفطير المشلتت:

½ كيلو دقيق

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

سمنة

قشطة بلدي للفرد

التقديم:

عسل أسود

طحينة

مش

طريقة عمل الفطير المشلتت على البوتاجاز

في بولة كبيرة اخلطى الدقيق والسكر والملح والماء ويقلبوا جيدا حتى الحصول على عجينة متماسكة.

قطعي عجينة الفطير المشلتت إلى كرات وسط وتغطى وتترك لترتاح ثم رشي الدقيق على الرخام و افردي العجينة بالنشابة وادهنيها بالسمنة والقشطة.

رصي كل طبقات وتطبق وتفرد كل منها على حدى بالنشابة مرة أخرى.

ضعي الفطير المشلتت على طاسة موضوعة على النار وتقلب على الوجه الآخر.

قدمي الفطير المشلتت عند تمام النضج مع العسل الاسود والطحينة أو المش.

طريقة عمل الفطير المشلتت زي بتاع المحلات

نعرض لكم طريقة عمل الفطير المشلتت زى المحلات من خلال خطوات الشيف توتا مراد.

مقادير الفطير المشلتت:

كيلو دقيق

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ماء دافئ للعجن

للتوريق

سمنة أو زيت

للوجه:

قشطة بلدي

طريقة عمل فطير مشلتت

ضعي المكونات بالتدريج في بولة كبيرة مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

اتركي العجينة حتى ترتاح قليلاً

ثم افردى العجينة وقبل تطبيقها ضعي طبقة سمنة أو زيت

على الوجه ثم طبقي مرة أخرى وضعى السمنة والزيت وكررى الخطوات حتى الحصول على الحجم المناسب ويمكن إضافة بعض القشطة أثناء توريق الفطير بالسمنة.

ضعي الفطير المشلتت في الفرن حتى تمام النضج ثم يقدم مع العسل الاسود والجبنة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالزبدة



نعرض لكم طريقة عمل الفطير المشلتت بالزبدة من خلال خطوات الشيف توتا مراد

مقادير الفطير المشلتت بالزبدة

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن

للتوريق

زبدة

طريقة عمل الفطير المشلتت بالزبدة

في بولة كبيرة ضعي جميع المكونات وقلبيهم معا حتى تتشكل عجينة ناعمة.

اتركى العجينة حتى ترتاح وتقسم إلى كرات متوسطة وتترك قليلا لترتاح مرة أخرى.

افردي كرات العجين على سطح مرشوش دقيق وادهنيها بخليط الزبدة المذابة والزيت.

قطعي أطراف العجين وتطوى وتفرد على شكل دائرة.

ضعي الفطير المشلتت في الفرن حتى تمام النضج ويقدم ساخنا.