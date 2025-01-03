قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وحدة عسكرية تشتبك مع مكافحة الفساد أثناء اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
سعر الجنيه الذهب اليوم 3-1-2025
سقوط 24 قتـ.ـيلا في معارك بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا بسوريا
زيزو يتعرض لوعكة صحية تهدد مشاركته أمام المصري بالكونفدرالية
تعرف على البدائل.. بعد غلق شارع الهرم فى اتجاه ميدان الجيزة
أقل سعر دولار اليوم 3-1-2024
موسيماني يكشف حقيقة طلب ضم بيرسي تاو من الأهلي
جيش الاحتلال ينسف مربع سكني في غرب مخيم جباليا بشمال قطاع غزة
أهم 10 أخبار اليوم: مدبولي يقدم العزاء.. وظائف بالحكومة.. والتقلبات الجوية تعود مجددًا
كوريا الجنوبية.. محققو مكافحة الفساد يصلون مقر إقامة الرئيس لاعتقاله
حظر كامل.. واتساب يحذر مستخدمي هذه الهواتف
أكسيوس: بايدن ناقش خططا لضرب مواقع نووية إيرانية بهذه الحالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

بفرن البوتاجاز.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
×

يعشق الكثير الفطير المشلتت، ولذلك يمكن عمله بالمنزل إليكِ طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت بخطوات بسيطة:

المكونات:

3 أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ (تقريبًا، حسب الحاجة).

نصف كوب من الزبدة أو السمن (للدهن).

نصف كوب من الزيت (للدهن).

الطريقة:

1. تحضير العجين:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح.

أضيفي الماء تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومطاطية.

غطي العجين واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة.

2. تشكيل العجين:

قسمي العجين إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

ادهني سطح العمل بالزيت وابدئي بفرد كل كرة حتى تصبح رقيقة جدًا وشفافة.

3. تكوين الطبقات:

ادهني العجينة المفرودة بخليط الزبدة والزيت.

اطوي العجينة من الأطراف على شكل مربع أو دائري، مع دهن كل طبقة أثناء الطي.

كرري العملية مع باقي الكرات.

4. الخبز:

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي الفطير في صينية مدهونة واخبزيه حتى يصبح ذهبي اللون من الأعلى والأسفل (حوالي 15-20 دقيقة).

نصائح:

يمكنكِ تقديم الفطير مع العسل أو القشطة أو الجبن حسب الرغبة.

للحصول على فطير مقرمش أكثر، تأكدي من فرد العجينة بشكل رقيق جدًا.


بالهنا والشفا!

طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتجاز 

لتحضير الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

3 أكواب دقيق.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر.

ماء دافئ للعجن.

1 كوب زبدة مذابة أو سمن.

زيت نباتي (للفرد).

الطريقة:

1. تحضير العجينة:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر.

أضيفي الماء الدافئ تدريجياً واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

غطي الكرات واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

2. فرد العجينة:

على سطح مدهون بالزيت، افردي كل كرة عجين حتى تصبح رقيقة وشفافة.

ادهنيها بالسمن أو الزبدة المذابة.

اطوي العجينة بشكل مربع أو دائري حسب الرغبة مع دهن كل طبقة بالزبدة.

3. تجميع الفطيرة:

كرري الخطوة مع باقي الكرات، وضعي العجينة المفرودة فوق بعضها بعد دهنها بالسمن لتشكيل طبقات متعددة.

4. الخبز في فرن البوتاجاز:

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ادهني صينية الفرن بالقليل من السمن أو الزيت.

ضعي الفطير في الصينية، ثم ادخليه إلى الفرن.

اخبزي الفطير لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

يمكنك تشغيل الشواية لبضع دقائق في النهاية للحصول على سطح مقرمش.

---

التقديم:

قدمي الفطير المشلتت ساخناً مع العسل، القشطة، أو الجبن.


شهية طيبة!

الفطير الفطير المشلتت طريقة عمل الفطير المشلتت الفطير المشلتت في فرن البوتجاز المشلتت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وظائف مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2025

مهندسون وصرافو تذاكر.. تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وموعد التقديم

العمرة

غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة

مي فاروق ونجلها

ابنها في ضهرها.. لحظة عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

معاش

بشاير 2025 .. قرار جديد يخص المعاشات | والفئات المستفيدة

قطارات السكك الحديدية

تذاكر جميع القطارات | إعلان رسمي من السكة الحديد

حالة الطقس

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

الداخلية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

رمضان صبحي

مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة

ترشيحاتنا

برج الحوت

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 3 يناير 2025 : تدفق الأموال

برج الأسد

برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 3 يناير 2025: خذ الأمور ببساطة

برج الدلو

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 3 يناير 2025 : سوء تفاهم مع شريكك

بالصور

بفرن البوتاجاز.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

بيظبط الهرمونات .. فوائد غير متوقعة لتناول السمسم بانتظام

السمسم
السمسم
السمسم

مي فاروق ومحمد العمروسي.. 30 صورة من حفل زفاف ثنائي الفن والغناء

مي فاروق محمد العمروسي
مي فاروق محمد العمروسي
مي فاروق محمد العمروسي

5 أيام في المستشفى.. معلومات عن مرض نتنياهو وتطورات حالته

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد