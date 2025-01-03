بفرن البوتاجاز.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

يعشق الكثير الفطير المشلتت، ولذلك يمكن عمله بالمنزل إليكِ طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت بخطوات بسيطة:

المكونات:

3 أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ (تقريبًا، حسب الحاجة).

نصف كوب من الزبدة أو السمن (للدهن).

نصف كوب من الزيت (للدهن).

الطريقة:

1. تحضير العجين:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح.

أضيفي الماء تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومطاطية.

غطي العجين واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة.

2. تشكيل العجين:

قسمي العجين إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

ادهني سطح العمل بالزيت وابدئي بفرد كل كرة حتى تصبح رقيقة جدًا وشفافة.

3. تكوين الطبقات:

ادهني العجينة المفرودة بخليط الزبدة والزيت.

اطوي العجينة من الأطراف على شكل مربع أو دائري، مع دهن كل طبقة أثناء الطي.

كرري العملية مع باقي الكرات.

4. الخبز:

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي الفطير في صينية مدهونة واخبزيه حتى يصبح ذهبي اللون من الأعلى والأسفل (حوالي 15-20 دقيقة).

نصائح:

يمكنكِ تقديم الفطير مع العسل أو القشطة أو الجبن حسب الرغبة.

للحصول على فطير مقرمش أكثر، تأكدي من فرد العجينة بشكل رقيق جدًا.



بالهنا والشفا!

طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتجاز

لتحضير الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

3 أكواب دقيق.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر.

ماء دافئ للعجن.

1 كوب زبدة مذابة أو سمن.

زيت نباتي (للفرد).

الطريقة:

1. تحضير العجينة:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح والسكر.

أضيفي الماء الدافئ تدريجياً واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

غطي الكرات واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

2. فرد العجينة:

على سطح مدهون بالزيت، افردي كل كرة عجين حتى تصبح رقيقة وشفافة.

ادهنيها بالسمن أو الزبدة المذابة.

اطوي العجينة بشكل مربع أو دائري حسب الرغبة مع دهن كل طبقة بالزبدة.

3. تجميع الفطيرة:

كرري الخطوة مع باقي الكرات، وضعي العجينة المفرودة فوق بعضها بعد دهنها بالسمن لتشكيل طبقات متعددة.

4. الخبز في فرن البوتاجاز:

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

ادهني صينية الفرن بالقليل من السمن أو الزيت.

ضعي الفطير في الصينية، ثم ادخليه إلى الفرن.

اخبزي الفطير لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

يمكنك تشغيل الشواية لبضع دقائق في النهاية للحصول على سطح مقرمش.

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التقديم:

قدمي الفطير المشلتت ساخناً مع العسل، القشطة، أو الجبن.



شهية طيبة!