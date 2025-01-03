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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيك الهيل المقرمش بمذاق لا يقاوم

كيك الهيل المقرمش
كيك الهيل المقرمش
هاجر هانئ
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كيك الهيل المقرمش من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، طريقة عمل كيك الهيل المقرمش.

مقادير كيك الهيل المقرمش

3 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
نص ملعقة صغيرة ملح
2 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة هيل مطحون
نص ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
3/4 كوب زبدة مثلجة، مقطعة

نصف كوب حليب
2 حبة كبيرة بيض
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
نصف كوب كريمة حامضة
للتزيين: سكر بودرة

طريقة تحضير كيك الهيل المقرمش


1. سخني الفرن ١٨٠ ، احضري قالب مربع ٩ بوصة، بطني بورق زبدة رشي زيت في على الورق.
2. انخلي الدقيق، البيكنج باودر، الملح، اضيفي السكر، الهيل الزنجبيل.
3. ضعي خليط الدقيق في محضرة طعام، شغلي بضع ثواني لتختلط المكونات
4. اضيفي الزبدة وشغلي تشغيل متقطع ليصبح مثل فتات الخبز
5. خذي كوب من خليط فتات الخبز. اتركيه جانبا
6. في محضرة الطعام اضيفي الحليب، البيض، الفانيليا، الكريمة وشغلي لتختلط.
7. صبي الخليط في القالب
8. انثري الفتات على سطح الكيك
9. اخبزي ٤٠ دقيقة
10. اتركيه يبرد تماما قبل التقطيع
11. انثري السكر

الهيل كيك الهيل كيك الهيل المقرمش

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