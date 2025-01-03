مشروب شتوي دافئ.. طريقة عمل حمص الشام

حمص الشام، المعروف أيضًا بـ"الحلبسة"، هو مشروب شتوي دافئ ومحبوب في مصر.. إليك طريقة تحضيره على طريقة الشيف نادية السيد:

المكونات:

2 كوب حمص شام جاف

1 بصلة متوسطة الحجم

2 حبة طماطم متوسطة الحجم

4 فصوص ثوم

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

عصير ليمون (حسب الرغبة)

ملح (حسب الرغبة)

ماء للسلق



الطريقة:

1. نقع الحمص:

اغسلي الحمص جيدًا وانقعيه في ماء بارد لمدة لا تقل عن 8 ساعات أو طوال الليل.

بعد النقع، صفي الحمص واغسليه مرة أخرى.

2. سلق الحمص:

ضعي الحمص في قدر كبير واغمريه بالماء.

أضيفي عصير نصف ليمونة إلى الماء.

ارفعي القدر على نار متوسطة واتركيه حتى الغليان، ثم أزيلي أي رغوة تظهر على السطح.

خففي النار واتركي الحمص يطهو لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف، أو حتى ينضج تمامًا.

3. تحضير المرق:

أثناء سلق الحمص، قطعي البصلة والطماطم إلى قطع صغيرة، واهرسي الثوم.

في مقلاة منفصلة، سخني قليلًا من الزيت وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة إضافية.

أضيفي الطماطم المقطعة وملعقة صلصة الطماطم، واطهي الخليط حتى تتكاثف الصلصة.

4. دمج المكونات:

بعد نضج الحمص، أضيفي خليط الطماطم والصلصة إلى القدر.

أضيفي الكمون والشطة (إذا كنتِ ترغبين في الطعم الحار) والملح حسب الرغبة.

اتركي الخليط يغلي لمدة 10-15 دقيقة إضافية لتمتزج النكهات.

5. التقديم:

قدمي حمص الشام ساخنًا في أكواب.

أضيفي عصير الليمون حسب الرغبة قبل التقديم مباشرة.

استمتعي بتحضير وتناول هذا المشروب الدافئ واللذيذ!