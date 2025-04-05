محمد نور يهنئ زوجته في عيد ميلادها بأغنية للهضبة

حرص الفنان محمد نور، على تهنئة زوجته في عيد ميلادها، معربًا عن حبه لها، وسعادته بكونها في حياته.

ونشر نور عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام معربًا عن حبه لزوجته فيديو جمع فيه مجموعة صور لهما، وفي الخلفية أغنية وغلاوتك للفنان عمرو دياب.

وعلق محمد نور على الصور المُجمعة قائلًا: “كل سنة وأنتِ طيبهة يا عمري وعقبال العمركله”.

طرح المطرب محمد نور ، أغنيته الجديدة بعنوان "رجوع مفيش"، على يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.

أغنية “رجوع مفيش، من كلمات عمر عبدة على، ألحان عمر الشازلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا”.