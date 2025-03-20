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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد نور يمازح وسام أبو علي في رامز إيلون مصر: مالكم بـ زيزو

وسام أبو علي
وسام أبو علي
محمود محسن

وقع المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي ضحية اليوم ضمن برنامج المقالب “رامز إيلون مصر” تقديم رامز جلال، عبر قناة أم بى سى مصر.


ومازح وسام أبو علي نحم النادي الأهلي قائلا "مالكم بـ زيزو.. ما تخلوه يكمل في الزمالك ووسام يرد كدا كدا فيه عندنا لاعيبة كويسه كتير جداً.. هو انت كنت بتلعب في الزمالك؟.

برنامج رامز جلال


ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

مقلب رامز جلال

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي النادي الأهلي رامز إيلون مصر الزمالك

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