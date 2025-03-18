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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بكاء وضرب| اللبنانية ستيفاني عطاالله تقع في مقلب رامز إيلون مصر

رامز جلال
رامز جلال
عادل نصار

وقعت النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله، ضحية رقم 18 لبرنامج «رامز ايلون مصر» الذي يقدمه الفنان رامز جلال من خلال شاشة MBC مصر، والتي من المفترض أن تكشف خلال الحلقة عن الكثير من التفاصيل حول حياتها الخاصة والفنية مع تصدرها المشهد في الفترة الأخيرة.

نجمة لبنانية ضحية مقلب رامز إيلون مصر

وقال رامز جلال، إن "ستيفاني عطا الله جاية من بلد الفيلر والبوتوكسات لكن تشوفها متلاقيهاش رافعة شفة.. مش لازم تبقي كيرفي الموضة المعصعصات".

وأضاف رامز جلال، إن "مشكلتي مع استيفاني عطا الله أنها متحررة زيادة عن اللزوم وكل شوية بتنزل صور بالمايوهات.. جميلة جميلات لبنان اللي معقدة الرفيعين والتخان".

بكاء هستيري للنجمة اللبنانية

وخلال أحداث المقلب، دخلت النجمة اللبنانية ستيفاني عطاالله، في نوبة بكاء هستيري.

صراخ النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله  في مقلب رامز إيلون مصر

دخلت النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله، في حالة من الخوف والرعب، والصراخ، بعد أن اكتشفت أنها ضحية مقلب الفنان رامز جلال.
ووجهت النجمة اللبناني، حديثها للفنان رامز جلال، قائلة:"أنت سايكو يا رامز".

رامز جلال لـ ستيفاني عطا الله: ماتنزليش أي صور تاني بالمايوه وابعتيهالي

وقال رامز جلال، خلال المقلب للنجمة اللبنانية، "ماتنزليش أي صور تاني بالمايوه وأي صور تاني بالمايو ابعتيها ليا أنا".

رامز جلال يضرب ستيفاني عطا الله في نهاية المقلب 

ضرب الفنان رامز جلال، النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله، في الكتف، على سبيل الهزار، بعد انتهاء المقلب.

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