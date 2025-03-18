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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار الآن في مصر

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 18-3-2025، في ختام تعاملات بجميع البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العملات مقابل الجنيه.


سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني 50.60 جنيه للشراء و50.0 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الآن مصر 


سعر الدولار في بنك أبو ظبي الاسلامي 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان سجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه 


سعر الدولار في بنك نكست  سجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك سجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه 


سعر الدولار اليوم في الأهلي المتحد سجل 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه 

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار في اتش اس بي سي 50.43 جنيه للشراء و 50.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار  مقابل الجنيه  في بنك الشركة المصرفية سجل 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه.


سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.43 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

 

بنك مصر 


سعر الدولار في بنك مصر  50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الاسكندرية  50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك القاهرة  50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف المتحد  50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة  50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع. 

الدولار أسعار الدولار اليوم الجنيه سعر الدولار الان مصر سعر الدولار مقابل الجنيه

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