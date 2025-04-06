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كواليس الساعات الأخيرة بخصوص صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كواليس الساعات الأخيرة بخصوص صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

كشف الناقد الرياضي محمد عبد العزيز كواليس انتقال نجم نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب وقع بالفعل على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء منذ يوم 8 مارس الماضي، في جلسة عقدت بأحد الأماكن في منطقة الشيخ زايد، بحضور والده ومسؤولين كبار في الأهلي وعدد من رجال الأعمال الداعمين للنادي.

وأوضح محمد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، مع رشا مجدي وعبيدة أمير على قناة صدى البلد، أن التوقيع تم على 3 نسخ من العقود، فيما تبقى النسخة الـ4 التي تُعد التوقيع الرسمي المؤجل لما بعد نهاية الموسم، وذلك التزامًا ببند موجود في عقد زيزو مع الزمالك يمنع توقيعه لأي نادٍ قبل ختام الموسم الحالي.

وأشار محمد عبد العزيز إلى أن كل تفاصيل التعاقد تم الاتفاق عليها، بما في ذلك المقابل المادي والحملات الإعلانية والسيارة التي حصل عليها اللاعب، مؤكدًا أن الصفقة مكتملة بنسبة 99.9%.

وأوضح محمد عبد العزيز أن ظهور زيزو الأول مع الأهلي سيكون خلال كأس العالم للأندية 2025، وتحديدًا في المباراة المرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو المقبل، شريطة أن يتم قيده خلال فترة القيد الاستثنائية من 1 إلى 5 يونيو.


 

نادي الزمالك النادي الأهلي الشيخ زايد زيزو الأهلي

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