منافس الأهلي.. ميسي يقود إنتر ميامي إلى نصف أبطال الكونكاكاف

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى الدور نصف النهائي من كأس أبطال الكونكاكاف، بعد الفوز على لوس أنجلوس 3-1 في إياب الدور ربع النهائي.

وكان إنتر ميامي خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، لينجح فريق المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو في الفوز بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

تقدم آرون لونج بهدف مبكر لصالح لوس أنجلوس في الدقيقة التاسعة، ليصعب مهمة إنتر ميامي.

ميسي ينقذ أصحاب الأرض

لكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أعاد الأمل لفريق إنتر ميامي بتسجيل هدفًا في الدقيقة 35، ثم أضاف ريدوندو الهدف الثاني لأحاب الأرض في الدقيق 61.

وأحرز ميسي هدف تأهل إنتر ميامي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

جديد بالذكر أن إنتر ميامي يتواجد في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025، رفقة الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتقدر القيمة المالية لجوائز كأس العالم للأندية قدرها مليار دولار أمريكي، موزعة على النحو التالي: 475 مليون دولار أمريكي للأداء الرياضي، و525 مليون دولار أمريكي للمشارَكة.