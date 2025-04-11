رفض جميع العروض المحلية.. كواليس تجديد الونش 3 مواسم مع الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن توصل مسؤولي القلعة البيضاء لاتفاق مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بشأن تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود التجديد لنادي الزمالك ورفض العروض المحلية التي تلقاها في الآونة الأخيرة.

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وكان يحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية.

وعقد اللاعب جلسة مساء اليوم مع مسؤولي النادي وأعضاء لجنة التخطيط في منزل عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم ووقع على العقود، على أن يعلن النادي رسمياً عن تجديد عقد الونش خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً الجمعة على ملعب النادي، استعداداً للقاء حرس الحدود المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق راحة للاعبين من مران اليوم، بعد الخسارة من ستيلينبوش في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك للقاء حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لمجموعة تحديد بطل الدوري.