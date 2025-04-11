بوظ طرد وعملي بلوك.. هبة قطب تشكو سائق شركة شهيرة

شاركت الدكتورة هبة قطب، موقف تعرضت له مع إحدى شركات التوصيل الشهيرة، وأعربت عن استيائها من تصرف سائق الرحلة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الدكتورة هبة قطب: "طلبت أحد شركات التوصيل عشان يوصل الpackage اللي باين في الصورة ده، استلمه مني وربطه وكله تمام عشان بوصله التجمع لأني لازم الحق حد مسافر النهاردة ضروري".

هبة قطب تروي مشكلتها

وتابعت: “كلمني وهو في نص السكة وقال لي انه وقع منه ع الدائري وباظ والعربيات داست عليه، قلت له مفيش مشكلة برضو وصله، قعد يقاوح شوية وبعدين قال لي تمام، وبعدها مباشرة أنهى الرحلة وطبعا الفلوس اتخصمت وعمل لي بلوك”.

وأضافت: “على فكرة العلبة ماكانش فيها حلويات زي ما الناس كاتبة. بصرف النظر كان فيها ايه عشان دة مايخصش حد لكن هي كانت في أمانة السائق وهو خان الأمانة وريح دماغه وأنهى الرحلة وخد فلوسها وعمل بلوك بغض النظر عن ضرورة توصيل الطرد لأنه كان لازم يسافر النهاردة مع حد وبصرف النظر عن قيمته وتمنه”.