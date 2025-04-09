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تفاصيل تجديد حبس المتهمين بقتل سائق أوبر حلوان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل تجديد حبس المتهمين بقتل سائق أوبر حلوان

سائق حلوان
سائق حلوان
أيه أبو الفتوح

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس المتهمين بقتل سائق اوبر حلوان بمحافظة الإسكندرية وإلقاء جثمانه من أعلى جبل في مجاورة 28 بمدينة 15 مايو، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز جريمة اختفاء سائق تطبيق نقل ذكي شهير من مدينة حلوان والعثور على جثمانه في مجاورة 28 بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة بعد الاختفاء بـ 4 أيام.

تغيب سائق تطبيق نقل ذكي شهير

بتاريخ 30 مارس الماضي يوم وقفة عيد الفطر المبارك، وتلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فتاة وشقيقها أفادا فيه بتغيب سائق تطبيق نقل ذكي شهير من منطقة حلوان، بعد خروجه للعمل في التطبيق وقيامه بالاتصال بهم وإبلاغهم بخروجه في رحلة لمحافظة الإسكندرية.

شكلت الأجهزة الأمنية في القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وبدأت باستخدام التقنيات الحديثة وفحص دائرة علاقات السائق المتغيب وأيضا تتبع خطوط سير السيارة على الطرق والميادين المختلفة، حيث توصلت في البداية إلى أن الرحلة غير مسجلة على تطبيق النقل الذكي الشهير وأنها كانت خاصة.

ومع فحص وتحريات أجهزة أمن القاهرة حول بلاغ التغيب توصلت إلى هوية الراكب الذي خرج برفقة سائق حلوان في رحلة إلى محافظة الإسكندرية، وتبين أنه شاب من حلوان وبالانتقال وتفتيش منزله تم العثور على محفظة ومقتنيات السائق المتغيب أسفل مرتبة داخل الشقة.

فريق بحث بالتنسيق بين مديريتي أمن القاهرة والإسكندرية بدأ البحث عن السيارة والسائق المتغيب، وبالتزامن مع كشف هوية المتهم، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا جديدا بالعثور على جثة شخص في المنطقة الجبلية بمدينة 15 مايو بمجاورة 28 وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة أن الجثمان المعثور عليه يعود لـ سائق التطبيق الشهير المتغيب، وليس به إصابات ظاهرية تكشف لغز مقتله كما أن الجثمان على حالته كونه موجود في منطقة بها مياه جوفية عملت على حفظه، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وبمعاينة أجهزة المرور لكاميرات الطرق وتحريات أجهزة الأمن والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، كشفت أن سائق حلوان خرج في رحلة خاصة من حلوان في القاهرة إلي مدينة الإسكندرية غير مسجلة على تطبيق النقل الذكي.

وتابعت المعاينة أن السيارة ظهرت في كاميرات المرور بطرق وميادين القاهرة بتاريخ 30 مارس يقودها سائق حلوان المجني عليه، وبجواره أحد الأشخاص - المتهم الرئيسي - ثم ظهرت على بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي وفي شوارع محافظة الإسكندرية.

وأكملت معاينة الأجهزة الأمنية لسيارة سائق حلوان المجني عليه، أن السيارة أيضا ظهرت خلال أيام عيد الفطر في كاميرات طريق الإسكندرية يقودها المتهم الأول، برفقته شخص آخر جالس بجواره وتم تسجيل مخالفات سرعة وعدم ارتداء حزام الأمان في هذه الأثناء.

وبتاريخ 2 أبريل سجلت كاميرات المرور تواجد السيارة في منطقة وسط القاهرة بالتحرير، وكورنيش النيل، وسجلت كاميرات الطريق الدائري بمحور المريوطية وطرق محافظة الجيزة تواجد السيارة وتم التقاط مخالفات سرعة لها على الطرق المختلفة قبل تواجدها في مدينة 15 مايو ثم اختفائها.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس المتهمين قتل سائق

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