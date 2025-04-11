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عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو

هبة قطب
هبة قطب
رامى المهدي   -  
أيه أبو الفتوح

«أبويا مات بسبب الدكتور هبة قطب».. تلك كانت بداية حديث عامل الدليفري مع صدى البلد بعد اتهامه من الدكتورة هبة قطب بالسرقة والمعروف بضحية سقوط الحلوى على الدائري.

انتقلت مذيعة صدى البلد، إلى منزل أسرة محمد العامل الدليفري في امبابة، ولكن كانت المفاجأة قبل الحديث مع الأسرة، وفاة والد عامل الديليفري مقهورا على ابنه بسبب اتهامه من الدكتورة هبة قطب بالسرقة والمعروف بضحية سقوط الحلوى على الدائري.

وأثناء انتظار مذيعة صدى البلد لإجراء حوار مع الأهالي وصلت سيارة نقل الموتى استعدادا لنقل والد عامل الدليفري وذلك حزنًا على ابنه.

وقال محمد عامل الدليفري، إن والده توفى بذبحة صدرية حزنًا على ما حدث لي من اتهام الدكتورة هبة قطب بسرقة الحلويات.

وتوفي اليوم والد عامل الدليفري الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لأزمة نفسية حادة، نتيجة ما تعرض له نجله عقب نشر الدكتورة هبة قطب، أستاذة العلاقات الزوجية بسبب واقعة تفيد فيه بأنها طلبت خدمة "أوبر سكوتر" لتوصيل طرد مهم إلى منطقة التجمع.

 وقالت هبة قطب في منشور لها، إن السائق، ويدعى محمد، أخبرها أثناء الرحلة أن الطرد سقط منه على الطريق الدائري وتم دهسه بواسطة السيارات، وبعدها طلبت منه إتمام التوصيل، إلا أنه رفض، ثم أنهى الرحلة من جانبه وتم خصم المبلغ من حسابها، بل وقام بحظرها على الفور.

عامل الدليفري الدكتورة هبة قطب العلاقات الزوجية التجمع

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