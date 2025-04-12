قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
70 مليون جنيه.. زيزو يرفض حضور جلسة التحقيق ويتمسك بمستحقاته لدى الزمالك
حدث فريد.. فريق طبي ينقذ حياة فتاة من اختناق القلب بالإسكندرية
ليلى أحمد زاهر وهشام ماجد يحتفلان بزواجهما خلال أيام.. خاص
لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية
عمرو أديب لـ زيزو : نطلعلك الورقة إزاي وهي في بيت الخطيب
مصطفى إبراهيم: مستقبل الزمالك في التركيز على قطاع الناشئين
أمطار | الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس الساعات المقبلة
الصحة الفلسطينية: غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة
بعد إلغاء المتابعة.. رامي ربيعة ينشر صورة بقميص الأهلي على إنستجرام
ترامب: الدولار سيرتفع وسيكون أقوى من أي وقت مضى
تركيا.. السجن 100 عام بحق شبكة تجسس لصالح الموساد
أسعار أسطوانة البوتجاز الجديدة للمستهلك بعد الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إلغاء المتابعة.. رامي ربيعة ينشر صورة بقميص الأهلي على إنستجرام

رامي ربيعة
رامي ربيعة
يمنى عبد الظاهر

نشر رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة لها بقميص النادي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.


 وشهدت الساعات الأخيرة تطور مفاجئ في علاقة اللاعب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بناديه
 

وينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي يرغب في الانضمام إليه خلال الفترة المقبلة دون الرجوع للأحمر.
 

وفي الساعات الماضية قام رامي ربيبعة بإلغاء متابعة النادي الأهلي على منصة تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في إشارة لاقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم وعدم تجديد تعاقده.

موعد مباراة الأهلي و بيراميدز  والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي و بيراميدز السابعة  مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة على الهواء مباشرة، مع تخصيص استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.


قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز


وتشهد قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز، تواجد 21 لاعبًا واستمرار غياب التونسي علي معلول، بالإضافة لعدم تواجد مصطفى العش وعمر كمال عبد الواحد، وتأتي القائمة كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.
خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.
خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بنشرقي، محمد عبد الله.
خط الهجوم: وسام أبو علي، نييتس جراديشار.


أعلن المعلق رؤوف خليف، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مشاركته في التعليق على مباراة القمة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتحديدًا في إطار مرحلة تحديد بطل الدوري.
وقال  رؤوف خليف : "مساء الفل الناس الكل، سأكون معكم في المباراة التي ستجمع الأهلي وبيراميدز يوم الغد على قناة ON Sport.. فرجة طيبة للجميع".

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الصدارة بـ42 نقطة.

رامي ربيعة الأهلي بنهاية الموسم وعدم تجديد تعاقده بقميص النادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب

عامل الدليفري صاحب واقعة سرقة الحلوى من هبة قطب: أبويا مات من القهرة|فيديو

صورة الميكروباص المنكوب

الميكروباص طار من فوق الدائري.. تطورات مثيرة في حادث بشتيل |صور وأسماء

التلقيح الصناعي

امرأة تلد طفلا من زوجين بسبب خطأ في التلقيح الصناعي

الأرصاد الجوية

الأحد والإثنين.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا

رسميًا.. أسعار تذاكر المترو والاشتراكات بعد تحريك البنزين والسولار

أسعار تذاكر المترو والاشتراكات بعد تحريك البنزين والسولار

صورة من المشاجرة

إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد التحقيق في واقعة مشادة مع نائب المحافظ

شيكابالا

مقابل مليون دولار .. شيكابالا يوقع على عقود انتقاله إلى النصر الليبي

ترشيحاتنا

رامي ربيعة

الأهلي ورامي ربيعة يلغيان متابعة بعضهما عبر إنستجرام

لايبزيج

لايبزيج يفوز على فولفسبورج 3-2 في الدوري الألماني

الزمالك

صفقة الأهلي المؤجلة.. إعلامي يزف بشرى لجماهير الزمالك

بالصور

لجين عمران تطلق "فيلر من أول السطر".. مواجهة مع حقائق التجميل المخفية

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

11 سيارة إطفاء و7 إسعاف..السيطرة على حريق مستودع غاز بالشرقية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

ثروة طائلة فى يده.. ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول

ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى
ساعة محمد صلاح تثير الجدل خلال توقيعه مع ليفربول ثروة طائلة على يده اليسرى

عايز يمشى جنب المحافظ.. تفاصيل خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج والنائب

خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ
خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ
خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ

فيديو

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

الغاوي كسر الدنيا وفهد البطل في المركز الخامس .. أنجح 5 مسلسلات على Watch It

فرح الزاهد

فرح الزاهد: لما بكون عاوزة أجيب حقي بكلم أختي هنا

جمال سليمان

جمال سليمان: نشأت في أسرة فقيرة .. وفرح الزاهد مناسبة لدور الشيطانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد