حركة مش شريفة.. تعليق عمرو أديب على انتقال زيزو لـ الأهلي

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن صدمته من انتقال اللاعب الدولي أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي قادما من نادي الزمالك، متابعا :"انا مش من انصار الهجوم على زيزو والزمالك كان بطيء في التفاوض مع زيزو".



واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"زيزو مش أول لاعب ولا آخر لاعب يسيب الزمالك، والمشكلة مش زيزو واحنا بنحب نادي الزمالك".

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن :"جماهير نادي الزمالك زعلو من الحركة وحركة مش شريفة

بقاء زيزو مكنش هيزود البطولات ولا ذهاب زيزو للأهلي هيزود البطولات للأهلي".

واكمل الاعلامي عمرو أديب، أن:"يا جماعة خدوا الزمالك كله بحسين لبيب واللي اتعمل شيء غير تقليدي ، والنادي الاهلي شاطر وجدع واخد زيزو".