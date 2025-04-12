زيزو في الأهلي.. وحازم إمام يوضح كواليس الرحيل

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالنادي، أن انتقال أحمد سيد “زيزو” للنادي الأهلي أصبح أمرًا محسومًا، مشددًا على أن أي حديث بعد ذلك مجرد “هري”، ولا فائدة منه.

زيزو كان يرغب في البقاء

قال حازم، خلال مداخلة في برنامج “الكابتن” مع أحمد حسن على قناة dmc، إن زيزو كان دائم التأكيد على حبه للزمالك ورغبته في الاستمرار داخل النادي، حتى بعد نشوب بعض الأزمات، مضيفًا: “كان دايمًا بيطمنّا بحبه للنادي وإنه عايز يكمل، حتى بعد المشكلة الأخيرة”.

ممدوح عباس يتحمل الرواتب

وأشار إلى أن ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، كان يبذل جهدًا كبيرًا لدعم النادي، وتكفل بدفع راتب زيزو إلى جانب ثلاثة أو أربعة لاعبين آخرين.

الحديث مع والد زيزو

وأوضح حازم أنه تحدث مع والد زيزو، وأكد له ضرورة التعامل مع الزمالك ككيان كبير وليس حسب من يديرونه في الوقت الحالي، مضيفًا: “الزمالك ليس ملك الإدارة الحالية، بل هو نادٍ عريق يجب احترامه دائمًا”.

الموافقة على الشروط المالية

وأضاف أن زيزو كان قد أبدى موافقة مبدئية على كافة الشروط المالية منذ بدء المفاوضات قبل 3 أسابيع، ولم تكن هناك خلافات مالية كبيرة.

زيزو كان يسعى للإنجاز الشخصي

واختتم حازم إمام تصريحاته بالإشارة إلى أن زيزو أعرب له عن رغبته في البقاء لتحقيق إنجاز شخصي، قائلاً: “قال لي عايز أكمل علشان ناقصني 40 هدف وأبقى الهداف التاريخي للزمالك”، لكن في النهاية الصفقة حُسمت ورحل اللاعب للأهلي



