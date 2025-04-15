النيابة تواجه متحرش الوايلي بفتاة الميني باص | تفاصيل مثيرة

واجهت جهات التحقيق، متحرش الوايلي بفتاة الميني باص عقب لمس جسد الضحية أكثر من مرة.

واكدت فتاة الميني باص، في أقوالها أمام النيابة أن المتهم تحرش بها ولمس جسدها أكثر من مرة، وعقب الإنتهاء من أقوال الضحية أنكر المتهم في بداية أقواله الواقعة، قائلًا:"محصلش يافندم"، حيث كذبته فتاة الميني باص.

وطلبت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، مع تفريغ الكاميرات والتحفظ على الفيديو المتداول لحظظة ضبط المتهم.

وقالت الفتاة ضحية التحرش على يد مسن في ميني باص بالوايلي أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم المتحرش بها بعد 48 ساعة فقط من الحادث.

وقالت الفتاة:"الحمد لله، بكل فخر وسعادة، حابة أقول إنه بعد ٤٨ ساعة فقط المتحرش اتقبض عليه واعترف باللي حصل."

وفي رسالة قوية وجهتها لمن شكك في صدق روايتها أو أساء إليها خلال الأيام الماضية، أكدت أنها لن تسامح أي شخص تطاول عليها أو تهاون في حقها، سواء من العامة أو حتى من الفتيات اللواتي لم يصدقنها.

وعبّرت عن امتنانها لكل من ساندها، وخصّت بالشكر الفتاة التي كانت معها وقت الواقعة ودافعت عنها، بالإضافة إلى أفراد قسم شرطة الوايلي،قائلة:"بجد حسيت إنهم بيتعاملوا معايا كأني أختهم، وكانوا مهتمين يجيبوا حقي بسرعة."

ووجهت الفتاة رسالة دعم قوية إلى جميع الفتيات، مؤكدة أن السكوت ليس حلاً، قائلة: "اتكلموا يا بنات، متسيبوش حقكم. اعملوا بلاغات، متغلطوش وتسكتوا اللي حصل معايا ده مش بس حقي، ده انتصار لكل واحدة اتعرضت لتحرش وسكتت".



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسن لقيامه بالتحرش بفتاة داخل ميني باص في الوايلي بالقاهرة.

القبض على مسن تحرش بفتاة

رصدت أجهزة أمن القاهرة مقطع فيديو على إحدى صفحات منصة التواصل الاجتماعي لفتاة تشكو مسن بالتحرش بها داخل ميني باص في منطقة الوايلي بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد هوية المسن وتم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.