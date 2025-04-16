جنازة مهيبة .. دفن جثامين 3 أطفال أشقاء فارقوا الحياة سويًا بالعياط

شيّع أهالي قرية المتانيا بمدينة العياط جثامين 3 أطفال أشقاء في جنازة مهيبة وسط حالة من الحزن بعد ما لقوا مصرعهم في وقت واحد بعد ما حاولت والدتهم إيقاظهم وفوجئت بوفاتهم.

وصرحت النيابة بدفن جثامين الأشقاء الثلاثة عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحهم وأخذ العينات اللازمة لبيان سبب الوفاة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة وتحقيقات النيابة الأولية عن تفاصيل مثيرة في وفاة 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم بمدينة العياط حيث تبين أن أصابع الاتهام تشير إلى "عصير جوافة" آخر ما تناوله الصغار قبل اكتشاف وفاتهم.

وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني عكاشة مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة أن الأطفال الثلاثة تناولوا طعام العشاء مع والديهم ثم قدّمت لهم والدتهم عصير جوافة تناولوا منه جميعًا ثم خلدوا للنوم وفي اليوم التالي اثناء محاولة والدتهم إيقاظهم اكتشفت وفاتهم.

أضافت التحريات أن مناظرة الجثامين أكدت عدم وجود إصابات طعنية أو جروح في الجسد كما أسفر كشف الطبيب الشرعي تنفيذًا لتكليف النيابة المختصة عن عدم وجود آثار حول العنق أو كسور بغضاريف الرقبة وهو ما ينفي وجود جريمة خنق وتتبقى فقط التحاليل التي سيجريها الطب الشرعي لحسم سبب الوفاة حيث تم أخذ عينات من الكبد والنخاع والرئتين وعينة حشوية للتأكد من عدم وجود آثار تسمم أدت للوفاة حيث تم التحفظ على بقايا أطعمة والعصير لتحليلها وفحصها.

وشرحت التحريات أن هناك ترجيحات بوجود مبيدات كيماوية على الجوافة التي شربها المتوفون ولصغر سنهم لم تتحملها مثل أبويهم وفارقوا الحياة وهو ما سيجزم به الطب الشرعي من عدمه.

وبدأت أمس نيابة العياط إجراء تحقيقات موسعة في الوفاة المفاجئة لـ 3 أطفال أشقاء في قرية المتانيا بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة بعد ما اكتشف والديهم وفاتهم اثناء إيقاظهم صباحًا.

وأجرت النيابة مناظرة لجثامين الأطفال والتي أسفرت عن عدم وجود أي إصابات ظاهرية أو آثار عنف على جثامين الصغار، انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثث الثلاثة وتحديد سبب وتوقيت الوفاة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي أخذ عينة حشوية من أمعاء الأطفال للكشف عن وجود آثار مواد سامة بها من عدمه والاستعلام عن آخر طعام تناوله أفراد الأسرة للتحقق من احتمالية تسممهم، كما طلبت النيابة تقريرًا حول الحالة الصحية للأطفال ومدى وجود أي أمراض وراثية قد تؤدي للوفاة المفاجأة أو عيوب خلقية تسبب الوفاة.

واستدعت النيابة والدي الأطفال اللذين تبين أنهما من ذوي الهمم "صم وبكم" فاستعانت بـ"خبير إشارة" لاستجوابهما حول ظروف وملابسات وفاة أبنائهم الثلاثة.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة بالواقعة حيث طلبت تحريات مباحث الجيزة حول تداول عدد من أهالي قرية المتانيا بالعياط تضمنت أن والدي الأطفال سبق وتوفي لهما 3 أخوه في مرتين سابقتين، حيث فقدت الأسرة في البداية طفل ذكر، ثم طفلتين إناث "توأم"، ثم فوجئوا صباح أمس الأحد بوفاة الـ 3 الآخرين ليصبح إجمالي الأطفال المتوفين من الأسرة 6 أطفال، وفي كل مرة كان الأطفال ينامون ويحاول والديهما إيقاظهم ليجدوهم متوفين.

وردّد بعض الأهالي أن والدي الأطفال بعد ما توفى الأطفال الثلاثة السابقين اعتقدوا أن المنزل مسكون بالجن وأنه تسبب في وفاة أبنائهم فتركوه وانتقلوا لمنزل آخر حتى فوجئوا بوفاة الثلاثة الباقين.

من جانبها تكثف مباحث الجيزة من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وحل غموضها وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان قد تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثامين 3 أطفال أشقاء هم "أحمد أ د"، وشقيقيه "محمد"، و"عبدالله"، عمر 4 و5 سنوات، لا توجد بهم إصابات ظاهرية، وادعاء وفاة طبيعية ومقيمين بقرية المتانيا بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع والدي الأطفال الثلاثة تبين أنهما من الصم، وبالاستفسار عن سبب الوفاة أفادا بأنهما أثناء محاولة إيقاظ الأطفال وجدوهم جثث هامدة.

وجرى التحفظ على الجثامين داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.